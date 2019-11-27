مؤتمر بجامعة بنها يناقش الفجوة بين النظرية والتطبيق في الطب .. صور

افتتح الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب أعمال المؤتمر الثامن لكلية الطب البشري عن "عبور الفجوة بين النظرية والتطبيق في الطب".



جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية السابق والدكتور مصطفي القاضي عميد كلية الطب البشري والدكتور أحمد التوبي مدير الاكاديمية العسكرية الطبية والدكتور ياسر النعيمي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة رأس الخيمة والدكتور يسري السعيد سكرتير المؤتمر وعمداء كليات الجامعة وأساتذة كلية الطب.



وقال المغربي ان هذا المؤتمر يضيف إلى المؤتمرات العلمية بجامعة بنها، مشيرا إلى أنه سوف يعقد علي يومين ويخرج بعدة توصيات سوف يتم تطبيقها على ارض الواقع لخدمة العملية التعليمية والطلاب فى مجال التعليم الطبى.



من جانبه أشار الدكتور مصطفي القاضي إلى أن موضوع المؤتمر وهو عبور الفجوة بين الحاضر والمستقبل في الطب يهدف للتغلب على المشاكل والفجوات التي تواجه الطب مشيرا الى ان المؤتمر يعقد سنويا ضمن معايير الجودة لنشر أبحاث طلابية والوصول إلى مردود اكاديمي ومحاضرات علي اعلي مستوي ومشاريع بحثية.