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مرأة

أكثر من 4 ساعات | أضرار عقلية يتسبب بها مشاهدة الأطفال للهواتف

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:53 م
اضرار الهواتف على
اضرار الهواتف على الاطفال
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آية التيجي
أفاد بحث جديد أجري مؤخرا في المعاهد الوطنية للصحة NIH، أن أكثر من ربع الأطفال في الولايات المتحدة الذين تبلغ أعمارهم ثلاث سنوات يقضون ما يصل إلى أربع ساعات في اليوم أمام أجهزة التلفزيون والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ، وهو ما يتجاوز توصيات الأطباء بمقدار أربعة أضعاف، وهو ما يؤثر على التطور العقلي لهم.

وأضاف الباحثون المشرفون على الدراسة، ان استخدام اجهزة الهاتف والتلفاز من قبل الأطفال لأكثر من أربع ساعات يوميا، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على التطور العقلي للأطفال، ويتسبب في تشتيت انتباههم وتركيزهم.

ويقول الخبراء إن النظر إلى الشاشات لساعات طويلة يمكن، أن يضر بذكاء الأطفال والنوم والصحة العقلية والرؤية، كما تم ربطها بمخاطر أعلى بكثير من حدوث مشاكل سلوكية، مثل: اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ونقص الانتباه وفرط النشاط.

وينصح الباحثون بعدم مشاهدة الأطفال للتلفاز، والهواتف المحمولة قبل النوم، وذلك لأنه يمكن ان تسبب في شعورهم بالاكتئاب، بسبب عدم الحصول على القسط الكافي من ساعات النوم.

وأكدت بعض الدراسات السابقة، ان مشاهد التلفاز واستخدام الهواتف المفرط يمكن أن يرتبط اتباع نظام غذائي أقل صحية، ونمط الحياة المستقرة والصحة العقلية الفقيرة، وبالأخص عندما تبدأ في سن مبكرة.

تقول الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إنه يجب حرمان الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من استخدام الهواتف المحمولة، واستخدامها بحد أقصى ساعة في اليوم بين سنتين وحتى خمس سنوات.

ويزيد استخدام الهواتف المحمولة وشاشات التلفاز من أزمة السمنة بين الأطفال بنسبة الثلث تقريبًا، والذين تتراوح أعمارهم بين سنتين إلى 15 عامًا.
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