بعد مماطلة وزيرة الصحة في الحضور.. 10 توصيات لاجتماع شباب الأطباء حول نظام التكليف

عقد شباب الأطباء اجتماعًا اليوم في مقر النقابة بحضور نقيب الأطباء د. حسين خيري ووكيل النقابة د. نجوي الشافعي والأمين العام د. إيهاب الطاهر ومقرر لجنة الشباب بالنقابة العامة د. أحمد السيد والعديد من أعضاء مجالس النقابات الفرعية، لبحث لحل أزمة نظام التكليف الجديد، حيث تكدست القاعة الرئيسية بالحاضرين من شباب الأطباء.





وانتهي الاجتماع إلى إصدار التوصيات التالية :





1- استياء معظم الحاضرين من عدم وفاء الدكتورة وزيرة الصحة بتعهدها بعقد لقاء معهم اليوم الأربعاء الموافق 27-11-2019 رغم حضورهم من محافظات مختلفة.





2- مخاطبة المهندس رئيس الوزراء مباشرة بطلب لقاء عاجل معه لحل المشكلة.





3- قيام أطباء التكليف المضارين بعمل توكيلات لمحاميى النقابة للإنضمام للقضية المرفوعة من النقابة بطلب وقف تنفيذ تطبيق النظام الجديد لحين وجود نظام مكتوب يتم التوافق عليه، مع ضرورة تكليف الدفعة التكميلية الحالية طبقا للنظام المعمول به سابقا.





4- مطالبة النقابة بعمل نظام تصويت إلكترونى لشباب الأطباء من دفعة التكليف الحالية وكذلك دفعة التكليف القادمة لمعرفة نسبة الموافقين إلى الرافضين.





5- مخاطبة وسائل الإعلام بضرورة عمل مناظرة إعلامية (2+2)، يكون فى جانب أحد أعضاء مجلس النقابة وممثل عن شباب الأطباء، ويكون فى الجانب الآخر أحد مسئولى وزارة الصحة وممثل عن الزمالة المصرية ، لتوضيح جميع الحقائق أمام المواطنين.





6- إرسال تفاصيل المشكلة لجميع وسائل الإعلام وكتاب الرأى.





7- تسجيل فيديوهات قصيرة لشباب الأطباء لتوضيح رأيهم، وتنشر على موقع النقابة.





8- عرض الموضوع باجتماع مجلس النقابة العامة مع نقباء وأمناء عموم النقابات الفرعية يوم الجمعة المقبل، لتنسيق الجهود على مستوى الجمهورية.





9- عقد لقاء بين مجلس النقابة وحكماء مهنة الطب يوم الإثنين الموافق 2-12-2019، لعرض المشكلة وتنسيق الجهود لحلها.



