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تعليم

جامعة أسوان ترشح الدكتور أحمد درويش لجائزة النيل في الآداب لعام 2020

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:05 م
جامعة أسوان ترشح
جامعة أسوان ترشح الدكتور أحمد درويش لجائزة النيل فى الأداب ل
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شاذلى عبد الفتاح
عقد مجلس جامعة أسوان جلسته رقم 88 برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، وبحضور اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان السابق، والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث، ومستشارى رئيس جامعة أسوان، وعمداء الكليات.

وهنّأ الدكتور أحمد غلاب اتحاد طلاب جامعة أسوان بمناسبة فوزهم، متمنيًا لهم التوفيق مع تقديم الدعم الكامل للأنشطة الطلابية، وذلك فى ضوء اللوائح والأعراف الجامعية واستعرض المجلس ما تم إنجازه من اتفاقيات علمية عقب الزيارة الأخيرة لجامعات دول البرتغال. 

وأكد الدكتور أحمد غلاب على تحديد موعد إمتحانات الفصل الدراسى الأول ابتداءً من يوم 4 يناير 2020 على أن تنتهى 23 يناير القادم طبقًا للخريطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والسماح لبعض الكليات أن تبدأ من يوم 28 ديسمبر 2019 مراعاة لعدد المقررات الدراسية الكثيفة، وفى كل الأحوال لا يؤدى طلاب كليات الجامعة إمتحانات يومى 6 و 7 يناير مراعاة للاعياد الميلاد المجيد . 

ووافق المجلس على إصدار مجلة علمية محكمة للدراسات البيئية تصدر عن جامعة أسوان بصفة دورية تضم كافة الأبحاث المعنية بشؤون البيئة والموافقة على لائحة كلية السياحة والفنادق تمهيدًا لضمها لعدد كليات الجامعة التى يبلغ عددها 20 كلية ومعهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل .

كما قرر ترشيح الدكتور أحمد إبراهيم درويش الأستاذ المتفرغ بكلية دار العلوم لنيل جائزة النيل فى الآداب لعام 2020، وتمت الموافقة على تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة مساعدين ومدرسين فى مختلف التخصصات مع منح عدد من الباحثين درجتى الماجستير والدكتوراة .
جامعة أسوان ترشح الدكتور أحمد درويش لجائزة النيل في الآداب لعام 2020
جامعة أسوان ترشح الدكتور أحمد درويش لجائزة النيل في الآداب لعام 2020
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