لماذا منح خليفة بن زايد سفيري عمان وأستراليا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

منح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة سعادة خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفير سلطنة عمان لدى الدولة وسعادة آرثر سبيرو سفير أستراليا لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى وذلك تقديرا لجهودهما خلال فترة عملهما في الدولة ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان ودولة الإمارات وأستراليا في العديد من المجالات.



وقلد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي السفيرين الوسام خلال استقباله لهما بمكتبه بديوان عام الوزارة في أبوظبي.



وأعرب عن أمنياته للسفيرين بالتوفيق والنجاح، مثنيًا على دورهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان ودولة الإمارات وأستراليا في المجالات كافة.



وأعرب السفيران عن بالغ تقديرهما وشكرهما الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأشادا بالسياسة الحكيمة والدور البارز الذي يلعبه إقليميا ودوليا.



كما توجها بالشكر للجهات الحكومية في الدولة على ما وجداه من تعاون ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمتهما.