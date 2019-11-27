الخصومات الثأرية والصحة.. ملفات هامة تحتاج جهداً كبيراً من محافظ قنا الجديد

قضايا كثيرة تنتظر اللواء أشرف غريب الدواوي، محافظ قنا الجديد، بعضها بدأ العمل فيه من قبل المحافظ السابق لقنا اللواء عبدالحميد الهجان، و بعضها يحتاج لجهود غير تقليدية من المحافظ الجديد.





يأتي في مقدمة الملفات الهامة، استكمال ملف المصالحات الثأرية الذي اقتحمه المحافظ السابق بجدارة واقتدار، للحد من انتشار العنف بين العائلات والقبائل، من أجل تحقيق تنمية حقيقية في كافة ربوع المحافظة.





ولا يقل ملف الصحة أهمية عن الملف السابق، فالكثير من المستشفيات العامة و المركزية، بدأ العمل فيها منذ سنوات ولم ينته حتى الآن وهو ما يسبب معاناة كبير للمواطنين، خاصة مستشفيات دشنا و نجع حمادي و أبوتشت، فضلا عن توفير المستلزمات الطبية التي أصبحت معاناة حقيقية في كافة الوحدات الصحية و المستشفيات.





العملية التعليمية هي الأخرى، تحتاج لاهتمام خاص، بعدما وصلت الكثافة الطلابية في بعض الفصول لأكثر من 100 طالب، وهو ما يستوجب إنشاء مدارس جديدة لتخفيف معاناة للطلاب في المدارس.





المساهمة في ضخ استثمارات جديدة والحد من نسبة البطالة المرتفعة، مطلب هام لكافة الفئات من أبناء قنا، بعدما ارتفعت النسبة بين الشباب و أصبحت المقاهي والكافتريات هي المشروع الأكثر انتشار بالمحافظة.





الطرق الداخلية تحتاج إلى نظرة حقيقيه بعدما تدهورت حالتها للغاية، نتيجة اهمالها لسنوات طويلة، و إن كانت المحافظة شهدت تطور في الطرق السريعة التي تربط محافظة قنا بالمحافظات الأخرى خاصة طريق قنا- سوهاج الصحراوي الغربي و طريق قنا-سفاجا اللذين شهدا عملية ازدواج ساهمت في تخفيف نسبة الحوادث عليهما.



