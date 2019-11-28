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تكنولوجيا

اختراعان جديدان للمكفوفين.. نظارة وعصا ذكية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:56 ص
صدى البلد
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كريم جمال
يبدو أن عام 2019 سيشهد انفراجة كبيرة لذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين، بعد ظهور اختراعين سيساهمان بشكل كبير فى جعل الحياة أسهل بكثير لهذه الفئة.

قدم العلماء نموذج عصا ذكية تقوم بدور الناطق وإخبار صاحبها بما أمامه من تضاريس أو حتى متحركات، كما تم التوصل إلى نظارة مزودة بسماعات تقوم بنفس الوظيفة وتخبر من يرتديها بما يشاهده لدرجة عناوين الصحف.

وبعد نجاح تجربة الاختراعين فى أكثر من دولة بات الحصول عليهما أمرًا سهلًا، وفيما يلى نستعرض العصا والنظارة :

1- A Smarter Cane
العصا من ابتكار شركة WeWALK، وهو مصمم من قبل أحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة يدعى كورسات سايلن لاذى كان ضريرًا ويستخدم العصا التقليدية لتفقد الأشياء لدى سيره فى الشارع، إلا أنه طور منها وجعلها ذكية كأنها مربوطة بهاتفه الذكى عن طريق تطبيق خرائط جوجل، حيث تخبره العصا بما ترى وبالتالى يأخذ حذره دون الاصطدام بأى شىء، وبالتالى تسهيل مهمة السير على أكثر من 250 مليون شخص كفيف حول العالم، وتبلغ تكلفة الجهاز 500 دولار أمريكي.

2- Vision Made Audible
"OrCam MyEye 2" نظارة ناطقة تقرأ الأشياء وتخبر بها من يرتديها، مثل العبارات العادية والأسعار فى السوبر ماركت، وهى الإصدار الثاني الذي يأتى بتحسينات أكثر منها قراءة الصحف وحتى العناوين الرئيسية منها، وأصبحت متاحة الآن فى 48 دولة حول العالم، وكان أخر ظهور لها للأشخاص المكفوفين فى الإنتخابات الإسرائيلية، حيث كانت تقرأ لهم أسماء المرشحين وتقوم باخبارهم عن طريق السماعات المدمجة بها.
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