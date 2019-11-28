اختراعان جديدان للمكفوفين.. نظارة وعصا ذكية

يبدو أن عام 2019 سيشهد انفراجة كبيرة لذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين، بعد ظهور اختراعين سيساهمان بشكل كبير فى جعل الحياة أسهل بكثير لهذه الفئة.





قدم العلماء نموذج عصا ذكية تقوم بدور الناطق وإخبار صاحبها بما أمامه من تضاريس أو حتى متحركات، كما تم التوصل إلى نظارة مزودة بسماعات تقوم بنفس الوظيفة وتخبر من يرتديها بما يشاهده لدرجة عناوين الصحف.





وبعد نجاح تجربة الاختراعين فى أكثر من دولة بات الحصول عليهما أمرًا سهلًا، وفيما يلى نستعرض العصا والنظارة :





1- A Smarter Cane

العصا من ابتكار شركة WeWALK، وهو مصمم من قبل أحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة يدعى كورسات سايلن لاذى كان ضريرًا ويستخدم العصا التقليدية لتفقد الأشياء لدى سيره فى الشارع، إلا أنه طور منها وجعلها ذكية كأنها مربوطة بهاتفه الذكى عن طريق تطبيق خرائط جوجل، حيث تخبره العصا بما ترى وبالتالى يأخذ حذره دون الاصطدام بأى شىء، وبالتالى تسهيل مهمة السير على أكثر من 250 مليون شخص كفيف حول العالم، وتبلغ تكلفة الجهاز 500 دولار أمريكي.





2- Vision Made Audible