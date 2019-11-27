شاهد | مران نادي الزمالك في إثيوبيا قبل مواجهة مازيمبي

نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عدة صور من مران الفريق الأول في أديس ابابا عاصمة اثيوبيا قبل التوجه إلى الكونغو لمواجهة مازيمبى .





وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : بالتوفيق - يارب النصر .





وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني عن قائمة الفريق التي ستغادر القاهرة متوجهة إلى الكونغو الديمقراطية استعدادا لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقررة إقامتها السبت المقبل.



