ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد | مران نادي الزمالك في إثيوبيا قبل مواجهة مازيمبي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:12 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عدة صور من مران الفريق الأول في أديس ابابا عاصمة اثيوبيا قبل التوجه إلى الكونغو لمواجهة مازيمبى .

وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : بالتوفيق - يارب النصر .

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني عن قائمة الفريق التي ستغادر القاهرة متوجهة إلى الكونغو الديمقراطية استعدادا لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقررة إقامتها السبت المقبل.

وجاءت القائمة مكونة من اللاعبين: محمد عواد ومحمد ابو جبل ومحمد صبحي في حراسة المرمى ومحمود علاء و محمد عبد الغني ومحمود الونش وحمدي النقاز و حازم امام و محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد و فرجاني ساسي و أحمد مصطفى زيزو و محمد حسن ويوسف أوباما و محمود عبدالرازق شيكابالا و مصطفي فتحي و كريم بامبو و اشرف بن شرقي ومحمد أوناجم في خط الوسط ومصطفى محمد وعمر السعيد في خط الهجوم.
شاهد | مران نادي الزمالك في إثيوبيا قبل مواجهة مازيمبي
شاهد | مران نادي الزمالك في إثيوبيا قبل مواجهة مازيمبي
شاهد | مران نادي الزمالك في إثيوبيا قبل مواجهة مازيمبي
شاهد | مران نادي الزمالك في إثيوبيا قبل مواجهة مازيمبي
شاهد | مران نادي الزمالك في إثيوبيا قبل مواجهة مازيمبي
شاهد | مران نادي الزمالك في إثيوبيا قبل مواجهة مازيمبي
شاهد | مران نادي الزمالك في إثيوبيا قبل مواجهة مازيمبي
شاهد | مران نادي الزمالك في إثيوبيا قبل مواجهة مازيمبي
شاهد | مران نادي الزمالك في إثيوبيا قبل مواجهة مازيمبي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل الزمالك في ودية الأميرية

ميتشو يعلن تشكيل الزمالك في ودية حرس الحدود

وجوه جديدة في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي غدا

الزمالك يواجه إنبي في الدوري الممتاز وعينه على الصدارة

مصطفى محمد وعمر السعيد يقودان هجوم الزمالك أمام إنبي

ميتشو يعلن قائمة الزمالك المسافرة إلى الكونغو استعدادًا لمواجهة مازيمبي

ترشيحاتنا

اللحوم والأرز أبرزها.. انخفاض أسعار 4 سلع خلال أيام

نواب المحافظين الجدد.. شباب الطب والهندسة والحقوق فى مهمة تطوير المحليات

بيراميدز يوجه صدمة قوية للنادي الأهلي في الميركاتو الشتوي

3 أسباب تؤكد صعوبة انتقال بغداد بونجاح إلى النادي الأهلي في يناير

جمبسوت ولا عباية.. سيرين عبد النور بإطلالة محتشمة .. والجمهور: برضو حلوة

نشرة الفن.. عدد زيجات شيرين سيف النصر وعمرها الحقيقي.. إليسا تستعرض أنوثتها علي البحر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. كرات التونة بالبطاطس وسلطة يونانية

بعد وفاة سيدة بسببه.. 5 أسئلة تجيبك عن تفاصيل نظام الكيتو دايت

بعد حبسها.. بوسي بإطلالة محتشمة في أحدث ظهور لها