ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حركة المحافظين.. نائب محافظ جنوب سيناء: اهتمامي الأول بالتنمية البشرية وخدمة المواطن

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:14 م
المهندسة إيناس
المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء
Advertisements
ايمن محمد
أكدت المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، انها ستعمل من خلال محورين "الاول" التنمية البشرية و"الثاني" التنمية العمرانية فهي التحدي الاساسي، مشيرة إلي انها ستقوم بدراسة البيانات الخاصة بالمحافظة  والتي علي أساسها ستبدأ عملها علي أسس مدروسة .

واوضحت المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، أن مهام عملها ستحددها بالتنسيق مع اللواء خالد فوده محافظ الإقليم، مشيرة الي ان هناك أساسيات في العمل أهمها وفي مقدمتها الاهتمام بالمواطن والمواد الثقافية والرياضية والترفيهية ومراقبة الجهاز الإداري بالمحافظة .

وأشارت المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، إلى أن من بين أساسيات عملمها ستكون خطة الدولة واهتمامها بالمنظومة الصحية خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ المخططات الاستراتيجية التي تخدم المنظومة وتحديث المخططات.

وأضافت المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، أنها ستعمل من أجل خدمة العمق الاستراتيجي للتجمعات البدوية والاستمرار في التنمية وانه لا فرق بين بدوي ووافد كلنا مصريين هدفنا خدمة الوطن والنهوض ببلدنا الحبيبة مصر.

وأدت المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، اليمين الدستورية، اليوم، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي .
Advertisements

ترشيحاتنا

النجم الساحلى يصدم النادي الأهلي وينفى تكريم رمضان صبحى

بعد تعيينه نائب لمحافظ الجيزة.. ننشر السيرة الذاتية لـ إبراهيم ناجى الشهابى

بيراميدز يوجه صدمة قوية للنادي الأهلي في الميركاتو الشتوي

ماذا قال ميتشو لـ طارق حامد بعد أزمة الشطب

هي ولا مش هي.. 10 صور تكشف تطور شكل شيرين سيف النصر عبر السنين

منة شلبي و رانيا يوسف .. السناجل يخطفن الانظار فى "القاهرة السينمائى" | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. كرات التونة بالبطاطس وسلطة يونانية

بعد وفاة سيدة بسببه.. 5 أسئلة تجيبك عن تفاصيل نظام الكيتو دايت

بعد حبسها.. بوسي بإطلالة محتشمة في أحدث ظهور لها