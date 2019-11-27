حركة المحافظين.. نائب محافظ جنوب سيناء: اهتمامي الأول بالتنمية البشرية وخدمة المواطن

أكدت المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، انها ستعمل من خلال محورين "الاول" التنمية البشرية و"الثاني" التنمية العمرانية فهي التحدي الاساسي، مشيرة إلي انها ستقوم بدراسة البيانات الخاصة بالمحافظة والتي علي أساسها ستبدأ عملها علي أسس مدروسة .



واوضحت المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، أن مهام عملها ستحددها بالتنسيق مع اللواء خالد فوده محافظ الإقليم، مشيرة الي ان هناك أساسيات في العمل أهمها وفي مقدمتها الاهتمام بالمواطن والمواد الثقافية والرياضية والترفيهية ومراقبة الجهاز الإداري بالمحافظة .



وأشارت المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، إلى أن من بين أساسيات عملمها ستكون خطة الدولة واهتمامها بالمنظومة الصحية خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ المخططات الاستراتيجية التي تخدم المنظومة وتحديث المخططات.



وأضافت المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، أنها ستعمل من أجل خدمة العمق الاستراتيجي للتجمعات البدوية والاستمرار في التنمية وانه لا فرق بين بدوي ووافد كلنا مصريين هدفنا خدمة الوطن والنهوض ببلدنا الحبيبة مصر.



وأدت المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، اليمين الدستورية، اليوم، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي .