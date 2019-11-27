أليسون بيكر أفضل حارس بـ 2019 .. و كلوب يهزم جوارديولا من جديد

أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء "IFFHS" عن منح جائزتي أفضل حارس 2019 لحارس ليفربول أليسون بكير وأفضل مدرب أندية 2019 لصالح الألماني يورجن كلوب.



وحصل الحارس الدولي البرازيلي على 286 نقطة، مقفوقًا على أقرب ملاحقيه تير شتيجن 104 حارس ألمانيا وفريق برشلونة الإسباني.



وجاء أوبلاك الحارس السلوفيني حارس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ثالثًا بـ 67 نقطة، يليه مانويل نوير حارس بايرن ميونخ الألماني ومنتخب ألمانيا بـ 33 نقطة.



وحصد المدرب الألماني يورجن كلوب على جائزةزة أفضل مدرب لعام 2019، المدرب متفوقًا بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي ، حيث حصد مدرب الريدز 369 نقطة، مقابل 100 نقطة لمدرب برشلونة السابق.



وجاء إريك تن هاج المدرب الهولندي الشاب لأياكس أمستردام الهولندي ثالثًا لـ 82 نقطة.



وجاءت القائمة كالاتي: