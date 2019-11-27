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أخبار البلد

وداعًا الحد الأقصى لأسعار فيزيتا الأطباء.. حكم نهائي لدعوى قضائية أقامها صيدلي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:29 م
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
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محمد غالى
قالت النقابة العامة للأطباء، إن محكمة مستأنف قصر النيل، أغلقت بحكم نهائي، قضية فرض الحراسة على نقابة الأطباء، وذلك بعد شهور من تداولها بالقضاء، حيث حكمت الدائرة 12 مستأنف مستعجل قصر النيل بشأن الاستئناف رقم 499 لسنة 2019، لاستئناف دعوى برفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء، بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد أحكم المستأنف.

وقالت النقابة، إنه بحكم نهائى أغلقت محكمة مستأنف قصر النيل، قضية فرض الحراسة على نقابة الاطباء، بعد شهور من تداولها بالقضاء.

وحكمت الدائرة 12 مستأنف مستعجل قصر النيل بشأن الاستئناف رقم 499 لسنة 2019، استئناف دعوى برفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء، بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد أحكم المستأنف.

وأضافت النقابة، فى بيان، أنه بذلك بعد شهور من تداول القضية فى المحاكم، وهى الدعوى التى قام برفعها محام بالنقض، وصيدلى، حيث قاما برفع دعوى المستعجلة رقم 2389 لسنة 2018، طالبت بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراس قضائيين عليها، لامتناع الأطباء عن وضع الحد الأقصى لأسعار الخدمات الطبية فى العيادات الخاصة للأطباء، واتهامهم لنقابة الأطباء بارتكاب وتخطيط ممثليها لجرائم البلطجة وفرض السيطرة والتهديد ضد نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية.

وأشارت النقابة، إلى أنه سبق وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الدائرة الرابعة مدنى بتاريخ 30 ابريل 2019، برفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء لعدم الاختصاص النوعى، وجاء حكم المحكمة اليوم ليغلق هذه القضية نهائيا.
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