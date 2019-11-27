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نائب محافظ أسوان: تعيين معارضين لأول مرة ضمن حركة المحافظين.. فيديو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:13 م
نائب محافظ أسوان
نائب محافظ أسوان
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عمرو ممدوح
قال أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، إنه تم تعيين معارضين لأول مرة ضمن حركة المحافظين الأخيرة، مشيراً إلى أن هناك معارضين داخل البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب.

وأضاف "شعبان"، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن حركة المحافظين الأخيرة تضمنت العديد من الشباب تولوا مناصب نواب محافظين، مشيرا إلى أن البرنامج الرئاسي يضم شباب بداية من عمر 20 عامًا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن حركة المحافظين جاءت لحرص الدولة لتقديم خدمة جيدة للمواطنين وتحسين الأداء وأن الهدف الأساسي منها هو تحقيق أفضل خدمة للمواطن حيث إن التحديات مختلفة من محافظة لأخرى وبالتالي ليس من الشرط أن يكون كافة المحافظين من خلفية واحدة.

وأضاف في مؤتمر صحفي له عقد بمجلس الوزراء أنه ليس من السهولة أن تجد أن الكفاءات الموجودة والناجحة في مجالها أن تكون ناجحة في العمل العام، مشيرا الى أن توجيه الرئيس هو إيجاد نوع من المؤسسية في إعداد الكوادر ليكونوا مهيئين ومدربين ولهذا تم تعيين عدد من النواب الشباب ومن خلال هذه الفرصة نستطيع تأهيل الكوادر.
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