نائب محافظ أسوان: تعيين معارضين لأول مرة ضمن حركة المحافظين.. فيديو

قال أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، إنه تم تعيين معارضين لأول مرة ضمن حركة المحافظين الأخيرة، مشيراً إلى أن هناك معارضين داخل البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب.





وأضاف "شعبان"، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن حركة المحافظين الأخيرة تضمنت العديد من الشباب تولوا مناصب نواب محافظين، مشيرا إلى أن البرنامج الرئاسي يضم شباب بداية من عمر 20 عامًا.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن حركة المحافظين جاءت لحرص الدولة لتقديم خدمة جيدة للمواطنين وتحسين الأداء وأن الهدف الأساسي منها هو تحقيق أفضل خدمة للمواطن حيث إن التحديات مختلفة من محافظة لأخرى وبالتالي ليس من الشرط أن يكون كافة المحافظين من خلفية واحدة.



