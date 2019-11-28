استبعاد عبد الناصر دي ماريا من قائمة المصري لمباراة نواذيبو بعد إصابته بكدمة قوية في الركبة

يخضع عبد الناصر دي ماريا لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية وذلك بعد إصابته خلال مباراة المصري الودية أمام الرباط بكدمة قوية في الركبة تسببت في استبعاده من قائمة الفريق التي سافرت إلى موريتانيا صباح اليوم استعدادًا لمباراة المصري ونواذيبو بطل موريتانيا في البطولة الكونفيدرالية.



هذا وسيتابع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى مع اللاعب نتيجة التقارير الطبية والتي سيتحدد من خلالها طبيعة العلاج في المرحلة المقبلة والبرامج التأهيلية التي سيخضع لها اللاعب.



كان الفريق الأول للكرة بالنادي المصري فاز على نظيره فريق الرباط بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم على الإستاد وادارها طاقم تحكيم مكون من الكابتن اسلام القماش حكمًا للساحة ، ومعه كل من محمد شفيق ،اسلام غفيفي كمساعدين.



تأتي تلك المباراة في ختام استعدادات المصري لمباراته الهامة والمرتقبه امام نواذيبو الموريتاني والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل الموافق الأول من ديسمبر على ستاد شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط ضمن مباريات الجولة الاولى من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر.



انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين نظيفين ، حيث استهل مصطفى طيارة أهداف المباراة بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة التاسعة عشر بعد تمريرة جميلة من زميله أحمد عادل ميسي ليراوغ الحارس بهدوء ويضعها جميلة في المرمى ، فيما أضاف عمرو موسى الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والثلاثين من تسديدة بعيدة المدى سكنت شباك حارس الرباط ، وفي الشوط الثاني واصل المصري ضغطه المستمر خاصًة بعد أن دفع الكابتن ايهاب جلال بعدد كبير من لاعبيه الشباب وسط كفاح لاعبي الرباط الذين قدموا عرضًا طيبًا للغاية تحت قيادة مديرهم الفني الكابتن أحمد عبد العزيز ، وكانت أبرز مشاهد الشوط الثاني ركلة الجزاء التي ترجمها بنجاح عمرو موسى قائد المصري في الدقيقة السابعة والعشرين ليحرز هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثالث ، لتنتهي المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف نظيفة.





