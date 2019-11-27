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رياضة

صدمة مفاجئة.. أسوان يخطف تعادلا ثمينا من بيراميدز في مباراة مثيرة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 07:14 م
أسوان يخطف تعادلا
أسوان يخطف تعادلا ثمينا من بيراميدز
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عمرو ابوبكر - أحمد رمضان
استطاع فريق أسوان التعادل مع منافسه بيراميدز بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح جون أنطوي لاعب بيراميدز التهديف في الدقيقة 7 من عمر المباراة، ثم تعادل اوميد اوكري لاعب أسوان قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 43، وأضاف محمد فاروق الهدف الثاني لصالح فريق بيراميدز في الدقيقة 45 من عمر الشوط الاول.

انتهى الشوط الاول بتقدم بيراميدز بهدفين مقابل هدف بعد سيطرة كبيرة من لاعبي بيراميدز، وفرص عديدة تمت ترجمتها إلى هدفين، مع فرصة وحيدة لأسوان تمت ترجمتها لهدف.

وفي شوط المباراة الثاني سيطر فريق أسوان على مجريات الأمور، وفي غفلة من دفاعات بيراميدز مرر أحد لاعبي أسوان كرة بينية مميزة لأوميد أوكري المهاجم المحنك الذي سجل هدف أسوان الثاني في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يستقر نادي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بينما يرتفع رصيد أسوان الى نقطة ويستمر في المركز الـ 14.
صدمة مفاجئة.. أسوان يخطف تعادلا ثمينا من بيراميدز في مباراة مثيرة
صدمة مفاجئة.. أسوان يخطف تعادلا ثمينا من بيراميدز في مباراة مثيرة
صدمة مفاجئة.. أسوان يخطف تعادلا ثمينا من بيراميدز في مباراة مثيرة
صدمة مفاجئة.. أسوان يخطف تعادلا ثمينا من بيراميدز في مباراة مثيرة
صدمة مفاجئة.. أسوان يخطف تعادلا ثمينا من بيراميدز في مباراة مثيرة
صدمة مفاجئة.. أسوان يخطف تعادلا ثمينا من بيراميدز في مباراة مثيرة
صدمة مفاجئة.. أسوان يخطف تعادلا ثمينا من بيراميدز في مباراة مثيرة
صدمة مفاجئة.. أسوان يخطف تعادلا ثمينا من بيراميدز في مباراة مثيرة
صدمة مفاجئة.. أسوان يخطف تعادلا ثمينا من بيراميدز في مباراة مثيرة
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