ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأعظم خلقا وخلقا.. مركز الأزهر للفتوى يكشف عن صفات النبي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:44 ص
صفات الرسول
صفات الرسول
Advertisements
محمود ضاحي

كشف مركز الأزهر العالمي للفتاوى الالكترونية، جانبًا من صفات النبي الأعظم الخَلقية والخُلقية تحت عنوان (إِدَامَتُهُ للذِّكْرِ في كُلِّ أَحْوَالِهِ ﷺ)

قالت لجنة الفتاوى الالكترونية إن سيدنا رسول اللهِ ﷺ هو خيرُ الأنامِ، وبدرُ التمامِ، ومصباحُ الظلامِ، البشيرُ النذير، والسراجُ المنيرُ، أضاء اللهُ به الأكوانَ، وشرَّف به الزمانَ، وعمَّم به الهداية للأنام، وأكملَ به دينَ الإسلام.

وأضافت لجنة الفتاوى أن سيدنا رسول اللهِ ﷺ كان دائمَ الذكرِ علىٰ كلِّ حالٍ؛ فعَنْ السيدةِ عَائِشَةَ رضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ أَحْيَانِهِ» أخرجه مسلم.

وعقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اللقاء الجماهيري الرابع لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، بمحافظة الدقهلية، تحت عنوان "الأسرة المصرية ثقافة.. تنشئة.. بناء"، والذي تستمر فعالياته حتى 28 نوفمبر.

حضر اللقاء الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، والشيخ أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ولفيف من قيادات الأزهر، ووزارة الأوقاف والكنيسة المصرية، والقيادات التنفيذية والقيادات النسائية.

قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلال كلمته، إن الأديان السماوية كلها، اهتمت باستقرار الأسرة وبنائها على أسس صحيحة، تضمن سلامة المجتمع وتماسكه، مضيفًا أن الأسرة التي تربي أبناءها وتنمي قدراتهم وتغرس في نفوسهم حب الخير والعمل والوطن والتمسك بالأخلاق، إنما هي تبني مجتمعًا، ومن يترك ذلك يكون سببًا رئيسًا في هدمه.

وأكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أن استقرار الأسرة يضمن سلامة المجتمع وتماسكه، فبدون الأسرة المستقرة، لن يكون هناك مجتمع قوي يواجه التحديات، مشددة على ضرورة عقد دورات للمقبلين، على الزواج، بالتنسيق مع الأزهر والكنيسة، ولا ينعقد الزواج، إلا بعد الخضوع لهذه الدورات، لتثقيفهم، ولتفادي تفكك الأسرة، وتقليل حالات الطلاق.

وأوضح الشيخ أسامة الحديدي، أنّ الأسرة هي نواة المجتمع والرّكن الرّكين وحَجرُ الزّاوية فيه، مؤكدًاٰ جاهزية المركز العالمي للفتوى الإلكترونية، لحل جميع النزاعات الأسرية، وتثقيف الأسرة تثقيفًا يتناسب مع حضارتنا العريقة وتاريخنا الحافل بالمُثل الفاضلة، مؤكدًا على ضرورة اللقاءات الجماهيرية، التي تنطلق في كل محافظات الجمهورية، ودورها في التعرف على مشكلات الأسر، لتحديد الحلول المناسبة لها، كما معرفًا بشكل كامل البرنامج وأهميته في استقرار المجتمع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأزهر للفتوى: النبي كان يكثر من النوافل ويزيد من الصيام

مركز الأزهر للفتوى: النبي كان مقتصدا في معيشته بسّيطُا في مأْكله

التوعيةُ الأسرية.. لقاء جماهيري لمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية بالسويس

الأسرة المصرية.. ندوة بمركز النيل للإعلام في السويس.. صور

الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يواصل لقاءاته التوعوية الأسرية بالسويس

تفاصيل برنامج التوعية الأسرية ضمن قافلة الأزهر للفتوى الإلكترونية بالسويس

ترشيحاتنا

أول تعليق من حكومة هونج كونج على قانون ترامب الجديد بشأن المظاهرات

اهم الاخبار: فضيحة جديدة لـ ترامب .. إعدام هشام عشماوى .. القائمة الكاملة لـ حركة المحافظين | تركي آل الشيخ يفاجئ مرتضى منصور

نشرة الفن.. زيجات شادية المعلنة والسرية.. وصدمة ياسمين صبرى.. وقبلة منة شلبى

الصحة بومب.. ترامب ينشر صورة فوتوشوب لنفسه بعضلات تثير سخرية المغردين

صدمت قطة بالسيارة دون قصد.. حكم الشرع

المحافظون الجدد يتحدثون لـ صدى البلد.. محافظ كفر الشيخ الجديد: عملي في الشارع ولا أقبل الاستثناءات.. ومحافظ القليوبية: مكتبى مفتوح ولن يغلق فى وجه مواطن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مزارع روسي استخدم النظارات لزيادة الحليب.. والحكومة تثبت نجاح فكرته

مش بالسن.. صور تكشف أناقة مها أبو عوف في عيد ميلادها

دمر حياتي.. مقطع فيديو لحصان يتسبب في محاكمة امرأة وزوجها