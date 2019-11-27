مناقشة علوم الدين الإسلامي في ثقافة أسيوط

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط، حيث قدمت مكتبة المنفلوطي العامة ندوة تثقيفية بعنوان "علوم الدين الإسلامي" وتناول الشيخ جمال على محمد الحديث حول العلوم الشرعية والعلوم في الدين الإسلامي، وهي مجموعة من العلوم المختصة بالشرع الإسلامي، ونشأت هذه العلوم خلال فترات متتالية لتأسيس المدارس الفقهية والمدارس العلمية الأخرى منذ نزل القرآن الكريم على خاتم المرسلين النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وتطور العلم الشرعي عبر التاريخ بإضافة العلماء المسلمين وتفرع كثيرا إلى علوم متنوعة كثيرة، وقد ألف علماء الإسلام الملايين من الكتب لخدمة العلوم الشرعية.



تستمر مكتبة صلاح شريت بريفا فعاليات ورشة النسيج أدارتها الفنانة صفاء أنور، وتم التدريب على كيفية أخذ المقاسات ونسج الخيوط على النول حسب ترتيب ألوان الخيوط وما يتم تنفيذه، كما يستمر قصر ثقافة أسيوط لليوم الرابع على التوالي من عروض أسبوع أفلام السينما الأفريقية التي أنتجتها وزارة الموارد المائية والري ضمن عروض نادي سينما قصر ثقافة أسيوط، حيث تم عرض "٩" أفلام تتحدث عن عدة دول أفريقية تتناول أهم المعالم السياحية والتضاريس الجغرافية وأهم المدن والمراكز الحضرية فيها وكذلك أشهر العادات والتقاليد، بينما تتواصل فعاليات مشروع "إبدأ حلمك" لإعداد الممثل الشامل بالإقليم، حيث تم التدريب على مجموعة من الأغاني بقيادة المدرب المايسترو حسام حسني.



التقي مجموعة من الأدباء والشعراء في جلسة نادي الكتاب الأسبوعية، وتم فيها مناقشة الجزء الثاني من كتاب "تاريخ الفكر الاقتصادي" لعالم الاقتصاد جون كينيث جالبيرت، وقدمه محمد بدوي، وتم فيها عرض لفيلم وثائقي يشرح طريقة نشأة البنوك وفكرة القروض وكيفية انتشارها والعديد من الأزمات الاقتصادية التي تسببت فيها.



استقبل بيت ثقافة القوصية طالبات معهد فتيات القوصية الأزهري، بدأت الزيارة بتفقد الأطفال مكتبة الطفل، وتم عمل ورشة حكى لقراءة بعض القصص ومناقشة الأهداف التي تحتويها، ثم تفقدوا قاعة الهوايات والأنشطة، حيث تم تقديم بعض الألعاب الترفيهية وألعاب تجميع الأشكال والمكعبات وعرض أفلام سينما الأطفال، واستمتع الأطفال بمشاهدة بعض الأفلام الكرتونية الممتعة، إضافة إلى تقديم مجموعة من المواهب الأدبية الشابة والغناء.