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تكنولوجيا

رسائل WhatsApp تدمر نفسها.. تحديث جديد يخفي ما تكتبه نهائيا دون أثر

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:00 ص
تطبيق التواصل WhatsApp
تطبيق التواصل WhatsApp
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أحمد محرم
يعكف فريق تطوير تطبيق واتساب WhatsApp على إضافة تحديث جديد للتطبيق المملوك لشركة فيسبوك Facebook، يمكّن المستخدمين من حذف الرسائل بعد مرور فترة معينة يتحكم المستخدم في تحديدها.

وبحسب موقع "لايف منت"، من المقرر طرح التحديث الجديد للتطبيق على الهواتف المشغلة بالنسخة المحدثة من نظام تشغيل أندرويد Android Beta (النسخة 2.19.348)، بعد أن ينتهي فريق التطوير من وضع اللمسات الأخيرة للتحديث الجديد.

وسيكون التحديث الجديد عند طرحه متاحًا للتفعيل في المحادثات الجماعية فقط، بحيث يقتصر حق استخدامه على مشرفي المجموعات، وبعد طرحه سيظهر خيار تفعيله في إعدادات المجموعة Group Settings.

وسيتيح التحديث الجديد زر تشغيل/إيقاف لتفعيله أو إلغائه، مع إمكانية اختيار المستخدم أو مشرف المحادثة الجماعية ضبط توقيت حذف الرسائل بعد ساعة واحدة أو يوم واحد أو أسبوع واحد أو شهر واحد أو عام واحد.

وأضاف الموقع أن التحديث الجديد سيمكّن المستخدم من حذف الرسائل المرسلة من طرفه فقط، والمضبوطة وفق التحديث الجديد لتمسح نفسها بعد التوقيت المحدد.

ولا يُعد هذا التحديث فكرة جديدة من اختراع واتساب، فتطبيقات أخرى مثل سنابشات Snapchat وتيليجرام Telegram طبقت هذه الفكرة في أوقات سابقة، وفي الواقع فقد تأخر واتساب في تفعيلها.

ولكن بخلاف خيار حذف الرسائل الموجود بالفعل حاليًا في تطبيق واتساب، فإن التحديث الجديد لن يترك إشعارًا لبقية أطراف المحادثة بأن صاحب الرسالة قام بحذفها، وإنما ستحذف الرسالة نفسها تمامًا دون أي أثر وكأنها لم تُرسل أصلًا.

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