بطريرك الكاثوليك يهنئ المحافظين الجدد ويتمنى لهم التوفيق من أجل خدمة الوطن

قدم صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك التهنئة بمناسبة حركة المحافظين.



وقدم الأنبا إبراهيم إسحق التهنئة للمحافظين الذين نالوا الثقة للاستمرار فى مناصبهم، وأيضًا المحافظين الجدد، متمنيًا لهم كل الخير والسلام، والتوفيق من أجل خدمة الوطن.



وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد قدم التهنئة للمحافظين الجدد ونوابهم، الذين أدوا اليمين الدستورية اليوم الأربعاء لبدء مهام عملهم الجديد.



وجاء في نص البرقية: "يسرني أن أهنئ السادة المحافظين الذين نالوا ثقة القيادة السياسية بتجديد الثقة فيهم للاستمرار في منصبهم".



وتابع قائلا: "كما يسرني أن أهنئ المحافظين الجدد ونوابهم متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهام منصبهم الجديد، راجيًا لهم جميعًا أن يسهموا بما يحملونه من طاقة وعلم في دفع عجلة التنمية بالمحافظات والمجتمع المحلي بما يعود بالنفع على الصالح العام للوطن الحبيب".



وأضاف قداسة البابا تواضروس الثاني، أتوجه بالشكر أيضًا للسادة المحافظين الذين انتهت مدة عملهم على ما بذلوه من جهد لخدمة أبناء الوطن، مصليًّا أن يحفظ الله مصر وينعم عليها بكل ما هو للخير والبنيان.