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ديني

رمضان عبدالمعز: بعض الناس ينكرون وجود الله.. ولا ينكرون الموت.. فيديو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:38 م
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن بعض البشر أنكروا وجود الله، وبعضهم لا يؤمن بالأنبياء والمرسلين، لافتا إلى أن الملحدين يعتبرون وجود الإنسان من مادة وأرحام تدفع وأرض تبلع.

وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاربعاء: "الكل لا يستطيعون إنكار الموت، فى الكرة الأرضية، حقيقة لا ينكرها أحد، لكن من بيده الموت والحياة".

وقال، إن التسريح بإحسان أصبح غير موجود في المجتمع، والسيدات يعانين فى المحاكم، وأيضا الرجال محرومون من رؤية أبنائهم.

وتابع : "المجتمع يعانى، والأمر أصبح حربا بين المطلقين، والأولاد يدفعون الثمن، وسيحاسب الآباء على هذا يوم القيامة، لأنهم يخالفون أوامر الله".

وأوضح، إن التعاون على البر والتقوى، ليس شرطًا أن يكون مع مسلم فقط، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتعلق بالأديان.

وأضاف: "القرآن لم يحدد التعاون مع من، حتى ولو اسمه جرجس، لو جاى يقولك نستصلح الصحراء أو تبنى مدارس وجامعات عشان نعلم الناس تعاون معه على طول، ولو جاءك أحد بيصلى جنبك ويقولك تعالى نضرب فلانا ارفض التعاون معه".
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