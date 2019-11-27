أحمد ماهر يفاجئ فردوس عبد الحميد بمداخلة هاتفية على الهواء.. فيديو

فاجأ الفنان "أحمد ماهر" الفنانة "فردوس عبد الحميد" بمداخلة هاتفية على الهواء، خلال استضافتها في برنامج "90 دقيقة" علي قناة "المحور" مع الإعلامية "جيهان لبيب".





حيث أشاد خلالها الفنان "أحمد ماهر" بالأدوار الفنية التاريخية العظيمة التي قامت بها الفنانة القديرة "فردوس عبد الحميد".





وقال أحمد ماهر عن فردوس عبدالحميد، إنها تركت بصمة في عالم الفن، بأدوارها العظيمة مع كل الفنانين الذين شاركوا الأعمال.





من جانبها أشارت الفنانة "فردوس عبد الحميد، إلي أن الفنان "احمد ماهر" من الجيل الذهبي في عالم الفن، حيث قام بأداء أدوار تاريخية في مجال السينما والدراما.



