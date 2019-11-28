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برلمان

طلب إحاطة للحكومة لتقنين أوضاع الأراضي الموجودة على النيل

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:21 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب فوزي فتى، أمين سر لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، موجهًا للحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تقنين أوضاع الأراضي الموجودة على نهر النيل.

وأوضح النائب فوزي فتى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الأراضي الموجود على نهر النيل، غير مستغلة مطلقًا، ويجب على الحكومة استغلالها بالطريقة الأمثل.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه في حال تركت هذه الأراضي دون تدخل من الحكومة، فسوف تتحول لمقالب زبالة، وهو أمر خطير للغاية يجب أن تعيه الحكومة وتأخذ القرارات اللازمة لتجنب الأمر.

وطالب النائب فوزي فتى، بأن يتم منح تلك الأراضي للأهالي، ولو بأسعار مخفضة لزراعتها، وبذلك تستطيع الحكومة الاستفادة منها.
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