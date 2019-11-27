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رياضة

ديربي التاريخ.. الكاف يتغزل في مواجهة الزمالك ومازيمبي الكونغولي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:33 م
الزمالك ومازيمبي
الزمالك ومازيمبي " صورة أرشيفية "
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عمرو الحلواني
سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف" الضوء على مواجهة مازيمبى والزمالك المقرر إقامتها السبت المقبل فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

ونشر الاتحاد الإفريقي عبر موقعه الرسمي بـ توتير قائلا : " مازيمبي والزمالك – عشرة ألقاب لدوري الأبطال على أرض الملعب!".

ويعد فريقا الزمالك ومازيمبى أحد أهم الأندية الإفريقية على الإطلاق فى ظل التاريخ الكبير الذى يمتلكها الناديان العملاقان بمنافسات البطولة الإفريقية وحصد كل منهما 5 ألقاب من دوري أبطال إفريقيا محتلين بها المركزين الثانى والثالث خلف الأهلى .

وكانت بعثة الزمالك غادرت مطار القاهرة الدولي إلى الكونغو، استعدادا لمواجهة مازيمبي.

وتمكث بعثة الزمالك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للراحة اليوم الأربعاء، ثم تسافر صباح غدٍ، الخميس، إلى مدينة لوبومباشي معقل فريق مازيمبي، والتي تحتضن ملعب اللقاء.

ومن جهته، كشف حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الكروي لرحلة الكونغو عن استعداد الفريق لمباراة مازيمبي الكونغولي وأن هناك حالة جدية وتركيز شديدين قبل السفر لخوض اللقاء المزمع إقامته يوم السبت المقبل في أولي مواجهات دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد حمادة أنور دعم مجلس إدارة النادي للفريق والمطالبة بغلق صفحة مباراة إنبي الماضية بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف حمادة أنور: “كل لاعبي الفريق على قدر كبير من المسؤولية والتركيز، والمستشار مرتضى منصور وافق على طلبات الجهاز الفني بمكوث البعثة فى اديس أبابا والمبيت ليلة واحدة للحصول على راحة قبل الوصول إلى الكونغو حتى لا يتم إجهاد اللاعبين، وهناك تعليمات بتوفير كل سبل الراحة لهم وهو دور نقوم به للحفاظ على الفريق وابتعاده عن الشائعات التي تسعى لتشتيت التركيز".
ديربي التاريخ.. الكاف يتغزل في مواجهة الزمالك ومازيمبي الكونغولي
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