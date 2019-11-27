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أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل مبعوث التعاون الإسلامي والحوار بين الأديان

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:25 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأربعاء بالمقر البابوي بالقاهرة، يوركا سيندبيرج المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي والحوار بين الثقافات والأديان، يرافقها السفير السويدي بالقاهرة يان تيسليف.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح له اليوم إن قداسة البابا تواضروس الثاني أكد أن مصر تختلف عن سائر بلدان الشرق الأوسط من ناحية التاريخ والجغرافيا والطبيعة وتراث الحضارة الغني وقد تباركت بزيارة العائلة المقدسة في كل أنحاء البلاد.

وأضاف القس بولس حليم أن قداسة البابا تواضروس تحدث خلال اللقاء عن دور الروحي والاجتماعي الذى تقوم به الكنيسة وأنها تجتهد في إنشاء مشروعات تخص التعليم والصحة، مساعدة منها في الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في هذين المجالين، مؤكدا أنه في كل أسفاره إلي بلاد المهجر يعمل علي تقوية روابط المصريين ببلدهم الحبيب.

وأشار المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية إلى أن المبعوثة الخاصة لمنظمة التعاون الإسلامي والحوار بين الثقافات والأديان تحدثت عن إهتمامها بالحوار بين الأديان وتجنب الصراعات ومحاولة تقريب وجهات النظر بين أتباع الديانات، وأنها أعربت عن سعادتها بهذه الزيارة وقوة علاقات المحبة التي تربط كل المصريين.

ونوه القس بولس حليم إلى أن السفير السويدي بالقاهرة تحدث عن الدارسين المصريين في السويد وأهمية التعليم والمشروعات التي تشارك بها السويد في تدعيم المنظومة التعليمية في مصر.
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