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أخبار العالم

خلاف شديد في إسرائيل بسبب جثامين الشهداء الفلسطينيين

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 08:39 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكر موقع واللا العبري أن خلافات شديدة في إسرائيل نشبت بسبب قرار وزير الأمن الجديد، نفتالي بينت بشأن جثامين الشهداء الفلسطينيين.

وكان بينت قرر وقف تحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين بشكل كامل.

وقال الموقع إن مسؤولين أمنيين عبروا عن غضبهم من القرار وشددوا على أن الجيش الإسرائيلي والشاباك يعارضان القرار، ذلك وأن الإعلان عنه قد يمس بقنوات جارية حول الموضوع.

وكذب المسؤولون بنيت وقالوا إنه جرت مناقشة الموضوع في الأيام الأخيرة، لكن لم يتم تقديم تقارير أمنية حوله ولم يتم اتخاذ قرار نهائي.

إلى ذلك، قال وزير كبير في المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" إن بيان بينت يأتي في أعقاب ضغط مارسته عائلة جولدين، وهو محتجز لدى المقاومة، مشيرا إلى أنه لا توجد حاجة لاتخاذ قرار جارف كهذا.
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