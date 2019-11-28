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حوادث

بسبب لهوه.. سقوط طفل من الطابق الثالث في الدقهلية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:58 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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همت الحسينى
أصيب طفل بجروح خطرة إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزل أسرته في قرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية أثناء لهوه.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا يفيد بورود إشارة لمركز شرطة نبروه من مستشفى نبروه المركزي بوصول طفل مصاب في الرأس ادعاء سقوط من علو.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، تبين أن الطفل يدعى محمد عبدالرحمن عصام، 3 أعوام من قرية كفر الجنينة التابعة للمركز.

وبسؤال مرافقيه، أكدوا أنه سقط من الطابق الثالث بمنزل أسرته أثناء اللعب ولم تنتبه له أسرته حيث اعتلى السور واختل توازنه وسقط على رأسه.

وأشار مصدر طبي الى ان الطفل حضر فاقد الوعي ومصابا بنزيف بالانف وقيء، واشتباه بكسور في الجمجة وقاع الجمجمة وجرى عمل تشفيط للقيء وتركيب أنبوبة صدرية ووضعه على جهاز أوكسجين وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى لخطورة الحالة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتي أمرت بتكثيف التحريات حول الواقعة لكشف ملابساتها.
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