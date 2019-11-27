هل ستدعم الهواتف الذكية المزدوجة الشريحة شبكة الجيل الخامس 5G ؟ ..إليك الاجابة

في هذه الأيام ، من السهل جدًا العثور على هاتف ذكي بشريحتي اتصال ، حيث يمكن أن تدعم الشريحيتن SIM Cards شبكات اتصال الجيل الرابع LTE . لا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة شبكة الجيل الخامس 5G.



ولكن شركة MediaTek تعتقد أنه بحلول عام 2020 ، يمكننا أن نبدأ في توقع الهواتف الذكية المزدوجة DualSIM 5G بفضل نظام Dimension 5G الجديد للشركة.



ووفقًا لشركة ميدياتك MediaTek فإنهم يدعون أن Dimension 1000 ستكون أول شركة ستكون قادرة على دعم 5G على كلا الشرحتين، حيث ستتمكن من الاستمتاع بسرعات 5G دون التأثير على سرعة الشريحة الأخري.



وتفتخر الشركة بأن شرائحها ستكون قادرة على تحقيق سرعات تحميل Download تصل إلى 4.7 جيجابت في الثانية ، وسرعات رفع Upload تصل إلى 2.5 جيجابت في الثانية على شبكات 5G.



وللعلم ان شركة MediaTek ميدياتك لم تذكر أسماء شركات الهواتف المحمولة التي ستستخدم شرائحها الجديدة ، لذلك يتعين علينا الانتظار.



ويجب أن نشير إلى أن معالجات MediaTek في السوق ليست هي المهيمنة على هواتف المحمول مقارنة شركة كوالكوم Qualcomm.



والجدير بالذكر انه يتم تشغيل غالبية الهواتف المحمولة والرئيسية التي نراها في السوق اليوم تكون بواسطة Qualcomm ، لذلك لا نتوقع أن نرى هذه الشرائح تجد طريقها إلى الأجهزة المشهورة مثل سامسونج Samsung أو هواوي Huawei أو وان بلس OnePlus أو إل جي LG أو جوجل Google.



بل ونتوقع أن تعمل كوالكوم Qualcomm على حل مماثل لذلك مما سنرى تنافسا شديدًا بين الشركتين.