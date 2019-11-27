افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لذوي الإعاقة البصرية بجامعة حلوان

إفتتحت اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الثالث بعنوان "إتاحة المحتوى الرقمي لذوي الإعاقة البصرية في مجال التعليم بين النظرية والتطبيق" والذي أقيم تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وحضور الدكتورة سهير عبد السلام عميد كلية الآداب ورئاسة الدكتور أحمد خاطر المدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، والمستشار العلمي لمكتبة المكفوفين بالمكتبة المركزية.



حضر المؤتمر العديد من طلاب الجامعة و ممثلي الهيئات والمؤسسات العلمية والمجتمعية التي تقدم خدماتها لذوي الإعاقة البصرية.



وأوضحت الدكتورة مني فؤاد نائب رئيس الجامعة أن هذا المؤتمر يأتي انطلاقًا من دور جامعة حلوان ومكتبة المكفوفين في تقديم خدمة ورسالة إنسانية تساهم في نشر الوعي والتثقيف المجتمعي، مشيرةً إلى إهتمام الجامعة بكافة الفئات وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وتسعي لتقديم الدعم اللازم لهم على كافة الأصعدة خاصة المتميزين منهم لأنهم يقدمون نموذجا للعزيمة والنجاح والإصرار.



من جانبها أكدت الدكتورة سهير عبد السلام عميد كلية الآداب أن إتاحة المحتوى الرقمي لذوي الإعاقة البصرية في مجال التعليم يسهم بشكل فعال في تطوير قدراتهم ومهاراتهم التعليمية وتوفير المعلومات وسبل الحصول عليها وإثراء البحث العلمي وتعمل بصورة كبيرة في مساعدة ذوي الإعاقة البصرية، وقدمت الشكر إلى جميع القائمين على المؤتمر بمكتبة المكفوفين واثنت على فكرة المؤتمر التي تهدف لتوفير سبل المعلومات والبيانات الرقمية لذوي الإعاقة البصرية.



حاضر في المؤتمر الدكتور أحمد خاطر المدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، والمستشار العلمي لمكتبة المكفوفين، مؤكدًا على أهمية توافر الإتاحة للمحتوى التعليمي الرقمي لذوي الإعاقة البصرية خاصة في مجالات الهواتف الذكية والحواسب الآلية والأجهزة اللوحية، وفقًا للمعايير والمواصفات الفنية للمحتوى التعليمي الرقمي المتاح لاستخدام الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية.



وأكد على دور مطوري البرمجيات وصفحات الإنترنت في تطبيق معايير ومواصفات إتاحة المحتوى التعليمي الرقمي والاتاحة الرقمية لمواقع قواعد البيانات البحثية ولمواقع بنك المعرفة وخدمات الاتاحة الرقمية التي تقدمها المؤسسات التعليمية والجمعيات الأهلية والمكتبات الجامعية والمكتبات العامة للباحثين من ذوي الإعاقة البصرية.



وخلال المؤتمر تم عرض مجموعة من التجارب والممارسات الناجحة للباحثين والطلاب من ذوي الإعاقة البصرية في تعاملهم مع المحتوى الرقمي المتاح، وكذلك التحديات التي واجهها الباحثون والطلاب من ذوي الإعاقة البصرية في التعامل مع المحتوى التعليمي الرقمي.