برلماني يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق بسبب توقف إنشاء محطة مياه الشرب بأجا

طالب النائب فوزي فتى، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أجا التابعة لمحافظة الدقهلية، بتشكيل لجنة تقصي حقائق بسبب توقف العمل في إنشاء محطة المياه.





وقال النائب فوزي فتى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن العمل في إنشاء محطة مياه أجا توقف على الرغم من تنفيذ 60 % من المشروع، دون إبداء أي أسباب من المسؤولين القائمين على تنفيذ المشروع.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه رغم توقف العمل في إنشاء محطة مياه أجا، إلا أنه لم تتم معاينة المشروع من قبل أي لجنة وزارية.



