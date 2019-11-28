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برلمان

برلماني يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق بسبب توقف إنشاء محطة مياه الشرب بأجا

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:14 ص
النائب فوزي فتى
النائب فوزي فتى
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عبد الرحمن سرحان
طالب النائب فوزي فتى، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أجا التابعة لمحافظة الدقهلية، بتشكيل لجنة تقصي حقائق بسبب توقف العمل في إنشاء محطة المياه.

وقال النائب فوزي فتى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن العمل في إنشاء محطة مياه أجا توقف على الرغم من تنفيذ 60 % من المشروع، دون إبداء أي أسباب من المسؤولين القائمين على تنفيذ المشروع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه رغم توقف العمل في إنشاء محطة مياه أجا، إلا أنه لم تتم معاينة المشروع من قبل أي لجنة وزارية.

وطالب نائب أجا من الحكومة بتوضيح أسباب عدم استكمال مروع محطة المياه والبدء في استكمالها، لما تمثله من أهمية للمنطقة، لدعم البنية التحتية بها.
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