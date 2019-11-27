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نائبة محافظ جنوب سيناء: الرئيس طالبنا بالتأني ودراسة مشاكل ومطالب المواطنين لحلها.. فيديو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:15 م
إيناس سمير نائب محافظ
إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، إنها تلقت تكليف توليها المنصب الجديد كنائب محافظ جنوب سيناء، هاتفيا، لأداء حلف اليمين.

وأضافت إيناس سمير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، في برنامج «مانشيت» المذاع على قناة «ON E»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتكليفنا بضرورة الاهتمام بالإنسان، وحماية حقوق المواطنين، وتقديم خدمة يكون المواطن راضيا عنها، وتحسين الأداء.

وأوضحت نائب محافظ جنوب سيناء، أن الرئيس السيسي طالبنا بالتأني ودراسة مشاكل ومطالب المواطنين، وتذليل العقبات أمامهم.

وأشارت نائب محافظ جنوب سيناء، إلى أنها ستتواصل بشكل مباشر مع المواطن، لمشاركته في الكثير من القرارات لتعيش المشكلة، وتستطيع حلها طبقا لتحديات كل محافظة.

وتابعت نائب محافظ جنوب سيناء: «أنتمي لبرنامج التأهيل الرئاسي للشباب، وهو عبارة عن قصة نجاح، وفكرة قوية للدول أن تطبقها».

وشددت نائب محافظ جنوب سيناء، على أن هذا البرنامج هدفه واحد، يضم جميع التخصصات المختلفة من الجامعات المصرية، وكل الشباب فيه مؤهلون ومدربون على العمل الجماعي.
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