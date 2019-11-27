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مرأة

الفشار مش للتسلية.. تعرف على فوائده الصحية

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:31 م
صدى البلد
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آلاء حسن
الفِشار البيتي من الوجبات الخفيفة التي يفضلها الأطفال والكبار، وكشفت دكتور هدير جميل، استشاري التغذية العلاجية عن فوائد الفشار الصحية :

- يحتوي على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات التي تساعد الأعضاء الأساسية في الجسم على إكمال وظائفها.

- يحتوي على مضادات الأكسدة المسؤولة عن حماية العين وعضلات الجسم .

- يمد الجسم بالكالسيوم و الحديد تعادل النسب الموجودة في كوب من البن أو البيض أو قطعة لحم.

- به نسبة عالية من المعادن الأساسية كالفوسفور و المنجنيز لبناء العظام و بناء الخلايا.

- نقدم الفشار للاطفال بعد سن ٤ سنوات كوجبات خفيفة.
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