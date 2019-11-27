الفشار مش للتسلية.. تعرف على فوائده الصحية

الفِشار البيتي من الوجبات الخفيفة التي يفضلها الأطفال والكبار، وكشفت دكتور هدير جميل، استشاري التغذية العلاجية عن فوائد الفشار الصحية :



- يحتوي على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات التي تساعد الأعضاء الأساسية في الجسم على إكمال وظائفها.



- يحتوي على مضادات الأكسدة المسؤولة عن حماية العين وعضلات الجسم .



- يمد الجسم بالكالسيوم و الحديد تعادل النسب الموجودة في كوب من البن أو البيض أو قطعة لحم.



- به نسبة عالية من المعادن الأساسية كالفوسفور و المنجنيز لبناء العظام و بناء الخلايا.



- نقدم الفشار للاطفال بعد سن ٤ سنوات كوجبات خفيفة.

