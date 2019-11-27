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إلهام أبو الفتح
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فن

شاهد.. رامي صبري يهنئ هذا المنتج بعيد ميلاده

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:16 م
رامي صبري
رامي صبري
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قسم الفن
هنأ الفنان رامي صبري المنج محسن جابر مالك شركة "عالم الفن" وصاحب قناة "مزيكا" وذلك من خلال صورة برفقة محسن جابر نشرها علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام".

وعلق رامي صبري علي الصورة قائلا:"الاستاذ الغالي محسن جابر كل سنة وانت طيب".

وتعاون رامي صبري، في ألبومه الأخير مع مجموعة من الشعراء مثل أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، هالة علي، هاني رجب، أما الملحنون فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم صبري عددًا من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتين هما "وعجبي"، و"فارق معاك".

يذكر أن رامي صبري، صور من قبل أغنية "مبروك علينا" على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادى حداد، فى بيروت وكانت اول تعاون بينهما.
شاهد.. رامي صبري يهنئ هذا المنتج بعيد ميلاده
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