نائب محافظ بورسعيد: أفكار خارج الصندوق لحل مشاكل المواطنين.. فيديو

قال المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، إنه تلقى تكليف توليه المنصب الجديد كنائب لمحافظ بورسعيد، هاتفيا، من مكتب رئاسة الوزراء؛ لأداء اليمين الدستورية.



وأضاف عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج «مانشيت» المذاع على قناة «ON E» أن الرئيس السيسي طالبنا بالتأني ودراسة مشاكل ومطالب المواطنين، ومواجهة التحديات في كل محافظة والعمل على أرض الواقع.



وأوضح نائب محافظ بورسعيد، أن الرئيس طالبهم باتخاذ القررات الحكيمة في الوقت المناسب، وجمع المعلومات لبناء قررات إيجابية لصالح المواطنين.



وأكد نائب محافظ بورسعيد، أنه سيعمل على أفكار جديدة خارج الصندوق لكي يستطيع حل المشاكل في المحافظة.



وأشار نائب محافظ بورسعيد، إلى أنه سيتم تطبيق برنامج لرفع مهارات وقدرات المحافظين ونوابهم، لافتا إلى أن التواصل والتعاون مع المواطنين في الشارع وحل مشاكلهم والتواصل مع جميع المؤسسات بالدولة؛ تسهل المهمة على أي مسئول، لجذب الاستثمارات.



