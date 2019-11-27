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مرأة

إطلالة جريئة.. لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا بفستان ديل سمكة | شاهد

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:58 م
صدى البلد
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آلاء حسن
شاركت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة جريئة.

وأطلت لقاء الخميسي، بفستان أسود كب مجسم وينتهي بقصة ديل السمكة، وانتعلت حذاء باللون الاسود الملائم لإطلالتها، وكشفت الإطلالة عن رشاقتها.

واعتمدت لقاء الخميسي، على تسريحة شعر بسيطة وتركت شعرها مبللا ومنسدلًا بطريقة جذابة، واقتنت مجموعة أنيقة من الاكسسوارات حيث إرتدت كوليه برسمة أوراق الشجر مع خاتم لإكمال إطلالتها.

ووضعت ميك اب بالالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر، مع أحمر شفاه باللون الاحمر الناري.

ونالت إعجاب الكثير من متابعيها، واليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها....
إطلالة جريئة.. لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا بفستان ديل سمكة | شاهد
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