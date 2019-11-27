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تعليم

تفاصيل برنامج زمالة اليونسكو/ اليابان لدعم أكاديمية البحث العلمي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:05 م
أكاديمية البحث العلمى
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن منح برنامج الزمالة اليونسكو/اليابان (كيزو ابوتشى) للباحثين الشباب لعام 2019 المقدمة من اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.

وتعد المنح جميعها ممولة من حكومة اليابان وهي عبارة عن 10 منح بهدف بناء قدرات الباحثين من الدول الأعضاء وتركز المنح على الأنشطة البحثية فى مرحلة الدراسات العليا (ما بعد الماجستير).

وتعد المجالات المتاحة هي المجالات الأربعة التالية :

- البيئة مع التركيز على الحد من الكوارث
- الحوار بين الثقافات
- تكنولوجيا الاتصال والمعلومات
- حل النزاعات بالطرق السلمية

وتدعو اللجنة الوطنية جميع الراغبين فى الترشح لهذه المنح وتنطبق عليهم كافة الشروط استكمال الأوراق المطلوبة و المستندات و تسليم ملف الترشيح مرفق به خطاب ترشيح جهة العمل و نسخة pdf لملف الترشيح على أسطوانة لمقر اللجنة.
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