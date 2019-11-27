ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

انتظروني في كريم عبدالعزيز.. سليمان عيد يكشف عن صورة مفاجأة عبر إنستجرام| شاهد

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:55 م
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
Advertisements
سيد احمد
نشر الفنان سليمان عيد، صورة، من خلال حسابه على إنستجرام، للفنان كريم عبدالعزيز.

وعلق سليمان عيد على الصورة: " انتظرونى فى كريم عبدالعزيز".

وظهر الفنان كريم عبدالعزيز بلوك صادم، "حليق الرأس من المنتصف، وبشعر من الجانبين".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : شبهك فعلا - دا اللى هو ازاي؟".

وأوشك النجم كريم عبد العزيز على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، من إخراج أحمد الجندي، وتأليف أمين وتار، حيث يتبقى لكريم 10 أيام فقط وينتهى من التصوير نهائيًا، ليتفرغ مخرج العمل لمونتاج ومكساج باقى المشاهد، تمهيدا لعرضه فى إجازة نصف العام المقبلة.
انتظروني في كريم عبدالعزيز.. سليمان عيد يكشف عن صورة مفاجأة عبر إنستجرام| شاهد
Advertisements

ترشيحاتنا

حيل سرية.. تعرف على كيفية إخفاء دردشة WhatsApp

بـ سيلفى.. إيمان العاصى تظهر بـ التاتو.. والجمهور معترضا: حرام

بعد وفاة سيدة بسببه.. 5 أسئلة تجيبك عن تفاصيل نظام الكيتو دايت

التعديل الوزاري .. هالة السعيد نائبا لرئيس مجلس الوزراء للمجموعة الاقتصادية

ماذا قال ميتشو لـ طارق حامد بعد أزمة الشطب

قائد ليفربول يتحدث عن دور محمد صلاح في تقدم الريدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنتلي بنتايجا 2021 تظهر أثناء اختبارها بتصميم محدّث.. صور

وكيل بريليانس يكشف عن موعد إطلاق V7 بمحرك BMW.. السعر مغرٍ

هنتعشى إيه النهاردة.. كرات التونة بالبطاطس وسلطة يونانية