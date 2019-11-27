انتظروني في كريم عبدالعزيز.. سليمان عيد يكشف عن صورة مفاجأة عبر إنستجرام| شاهد

نشر الفنان سليمان عيد، صورة، من خلال حسابه على إنستجرام، للفنان كريم عبدالعزيز.



وعلق سليمان عيد على الصورة: " انتظرونى فى كريم عبدالعزيز".



وظهر الفنان كريم عبدالعزيز بلوك صادم، "حليق الرأس من المنتصف، وبشعر من الجانبين".



وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : شبهك فعلا - دا اللى هو ازاي؟".



وأوشك النجم كريم عبد العزيز على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، من إخراج أحمد الجندي، وتأليف أمين وتار، حيث يتبقى لكريم 10 أيام فقط وينتهى من التصوير نهائيًا، ليتفرغ مخرج العمل لمونتاج ومكساج باقى المشاهد، تمهيدا لعرضه فى إجازة نصف العام المقبلة.