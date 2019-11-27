النجم الساحلي: شرف لنا تكريم الأهلي ولكن هذا ما حدث مع رمضان صبحي..الحقيقة كاملة

أكد المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي ان تكريم لاعب الأهلي وقائد منتخب مصر تحت 23 سنة رمضان صبحي، لم يكن فعلا من النجم الساحلي، ولكنه تكريم من شخص بمفرده ويعتبر تكريما شخصيا.



وأضاف المتحدث الرسمي خلال تصريحاته عبر أثير احدى القنوات الرياضية التونسية، أن نجاح منتخب مصر شرف كبير للعرب ككل وما حدث في بطولة أفريقيا كان فخرا كبيرا من المنتخب المصري، لكن اذا نوينا تكريم أحد اللاعبين سوف يكون بشكل آخر.



وتابع:" رمضان صبحي هو قائد فريق منتخب مصر تحت 23 سنة، وكان مميزا خلال البطولة ونحن نعلمه وشرف لنا تكريم احد أفراد عائلة الأهلي، ولكن اذا كرمنا سوف نكرم بشكل رسمي داخل نادي النجم الساحلي وبطريقة مميزة عن ما شاهدناه عبر الانترنت.



وأشار المتحدث الرسمي للنجم الساحلي الى أن، ما فعله أحد المشجعين من تكريم رمضان صبحي او غيره من لاعبي الأهلي، ليس بجرمٍ، ولكنه باسم النجم الساحلي وهذا لم يحدث من إدارة النادي ولا يوجد علم عند أحد أفراد مجلس إدارة النادي.



جدير بالذكر ان الأهلي في معسكر تونس الآن استعدادًا لخوض مباراة النجم الساحلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها، الجمعة 29-11-2019.