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اقتصاد

ضبط محاولتي تهريب طائرة تنصت ومقذوفات طلقات عبر جمارك بورسعيد

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:59 ص
جمارك بورسعيد
جمارك بورسعيد
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محمد يحيى
أحبط رجال الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، محاولتيْ تهريب، اليوم، الأولى لطائرة تنصت وتجسس، والثانية لعدد من مقذوفات الطلقات النارية الفارغة.

- طائرة تنصت وتجسس

ضبطت شحنة جمركية باسم شركة ق . ا . م للاستيراد تحوي 100 طرد قطع غيار سيارات مستعملة واردة من إستراليا، وذلك في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة بمجمع السيارات ببورسعيد.

وتبين وجود طائرة آلية توجه لا سلكيًّا بالريموت كنترول مزودة بكاميرات تصوير ومجهزة لتركيب دائرة إلكترونية وغير واردة بالمستندات.

- مقذوفات الطلقات النارية الفارغة

محاولة التهريب الثانية كانت على متن شحنة واردة من الأردن تشمل 470 كرتونة هدايا وخردوات بوزن 10.508 طن، وبفحصها تبين وجود 90 كوبًا زجاجيًّا شفافًا مثبتًا بكل منه مقذوف طلقات نارية فارغة.
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