ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دوري الأبطال.. فالنسيا يخطف نقطة من تشيلسي ويتصدران المجموعة الثامنة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:12 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، مواجهة فالنسيا الإسباني، وضيفه تشيلسي الإنجليزي، على ملعب "الميستايا"، في الجولة الخامسة للمجموعة الثامنة من دوري أبطال اوروبا.

ودخل تشيلسي أجواء المباراة سريعًا، ففي الدقيقة الثانية أرسل جيمس عرضية على رأس ويليان، الذي سدد أعلى العارضة.

وتقدم فالنسيا في الدقيقة 40 من عمر المباراة عن طريق اللاعب كارلوس سولر، وأدرك ماتيو كوفاسيتش التعادل لتشيلسي في الدقيقة 41 بشكل سريع للغاية عبر تسديدة قوية.

وأضاف كريستيان بوليسيتش، الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 53 من عمر المباراة، قبل ان يخطف دانييل واس في الدقيقة 82 من اللقاء، هدف التعادل لفالنسيا بعد كرة عرضية سكنت مرمى الحارس كيبا.

وبهذا التعادل، يضيف تشيلسي لرصيده النقطة الثامنة في صدارة المجموعة الثامنة، كما رفع فالنسيا أيضا عدد نقاطه إلى 8 نقاط في المركز الثاني.
Advertisements

ترشيحاتنا

إحباط تهريب 3 أطنان حشيش و33 ألف قرص مخدر داخل شحنة تفاح.. فيديو

تعيين هاني سعيد مديرا رياضيا لنادي بيراميدز

تدريب بدني للاعبي الأهلي في تونس.. وإصابة رامى ربيعة بسبب مروان محسن

أنا مسيحية وزوجي مسلم | ماجي بو غصن تثير الجدل بتغريدة على تويتر

أول إجراء من طارق حامد عقب وصوله أديس أبابا إستعدادا لـ مازيمبي

فستان جريء.. رانيا يوسف تحضر عرض فيلم the friendly man بمهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنتلي بنتايجا 2021 تظهر أثناء اختبارها بتصميم محدّث.. صور

وكيل بريليانس يكشف عن موعد إطلاق V7 بمحرك BMW.. السعر مغرٍ

هنتعشى إيه النهاردة.. كرات التونة بالبطاطس وسلطة يونانية