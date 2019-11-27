دوري الأبطال.. فالنسيا يخطف نقطة من تشيلسي ويتصدران المجموعة الثامنة

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، مواجهة فالنسيا الإسباني، وضيفه تشيلسي الإنجليزي، على ملعب "الميستايا"، في الجولة الخامسة للمجموعة الثامنة من دوري أبطال اوروبا.



ودخل تشيلسي أجواء المباراة سريعًا، ففي الدقيقة الثانية أرسل جيمس عرضية على رأس ويليان، الذي سدد أعلى العارضة.



وتقدم فالنسيا في الدقيقة 40 من عمر المباراة عن طريق اللاعب كارلوس سولر، وأدرك ماتيو كوفاسيتش التعادل لتشيلسي في الدقيقة 41 بشكل سريع للغاية عبر تسديدة قوية.



وأضاف كريستيان بوليسيتش، الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 53 من عمر المباراة، قبل ان يخطف دانييل واس في الدقيقة 82 من اللقاء، هدف التعادل لفالنسيا بعد كرة عرضية سكنت مرمى الحارس كيبا.



وبهذا التعادل، يضيف تشيلسي لرصيده النقطة الثامنة في صدارة المجموعة الثامنة، كما رفع فالنسيا أيضا عدد نقاطه إلى 8 نقاط في المركز الثاني.