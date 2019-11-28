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اقتصاد

اليوم.. عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:16 ص
الدكتورة سحر نصر،
الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
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علياء فوزي - محمد يحيى
تترأس الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الخميس، الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادى والعلمي والفني.

وسبق أن التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خسرو ناظرى، النائب الأول لوزير خارجية جمهورية طاجيكستان، وبحث الجانبان، ترتيبات انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، والتى يرأسها عن الجانب المصرى، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومن الجانب الطاجيكى، وزير التنمية والاقتصاد والتجارة.

وذكر بيان الوزارة أمس الأربعاء ، أن نعمة الله زاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عن الجانب الطاجيكي، سبترأس وفد بلاده.

وتهدف القمة بتطوير العلاقات الثنائية مع طاجيكستان وتبادل الخبرات معها فى عدد من المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، مع زيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى خلال الفترة المقبلة.
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