ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرقابة الصحية: الخدمة العلاجية سيتم تقديمها بنفس الجودة طبقا للمعايير العالمية.. فيديو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:18 م
الدكتور أشرف إسماعيل
الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الإعتماد والرقابة الصحية
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الإعتماد والرقابة الصحية، إن الخدمة العلاجية سيتم تقديمها بنفس الجودة العالية للمواطنين كافة طبقا للمعايير العالمية.

وأضاف أشرف إسماعيل خلال حواره على قناة «أكسترا نيوز» أن هيئة التأمين الصحي، وهيئة الرعاية الصحية، و هيئة الإعتماد والرقابة الصحية، هم جوهر التأمين الصحي الشامل وهي الوسيلة التي تم بها وضع القانون، خاصة أنه تم الفصل بين تمويل الخدمة وتقديم الخدمة والرقابة على الخدمة.

وأشار رئيس هيئة الإعتماد والرقابة الصحية، إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المنوط بها تمويل الخدمة وهذه مسئوليتها جمع الاشتراكات وتوفير المستلزمات، موضحا أن هيئة الرعاية الصحية ستؤول اليها المستشفيات والماركز الصحية التابعة لوزارة الصحة لتقديم الخدمات.

وأوضح أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مستقلة تحت إشراف رئيس الجمهورية محايدة للجميع هي المسؤولة وضع المعايير التسجيل والاعتماد لجميع المنشآت الصحية طبقا للمعايير العالمية في تقديم الخدمة، وتسجيل العاملين في القطاع الصحي بالجمهورية وتتابع تطبيق المنظومة في جميع المنشآت لتطبيق الخدمة.

وشدد الدكتور أشرف إسماعيل على أن منظومة التأمين الصحي الشامل هو الطريق نحو توفير رعاية صحية متميزة ومتكاملة للمواطنين، المريض يحصل على خدمة عالية الجودة طبقا للمعايير العالمية طوال الوقت ويضمن رضا المنتفعين والعاملين في هذا النظام والالتزام باللوائح.
Advertisements

ترشيحاتنا

محافظ الإسكندرية: سأتواجد دائما بين الناس في الشارع.. فيديو

الدوري المصري.. الأهلي يمتع جماهيره.. ورحيل تركي ال الشيخ وجروس ورطة فى بيراميدز والزمالك

لأول مرة .. القوات المسلحة تنشر فيديو لاعترافات الإرهابى هشام عشماوي

بالأسماء.. إخلاء سبيل 5 متهمين في خلية الأمل بينهم فتاتان وطالب جامعي

فستان أخضر.. ليلى علوي فى إطلالة تبرز نحافتها بمهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

العلاوات الخمس وزيادة المعاشات.. مفاجأة البرلمان للمتقاعدين في 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنتلي بنتايجا 2021 تظهر أثناء اختبارها بتصميم محدّث.. صور

وكيل بريليانس يكشف عن موعد إطلاق V7 بمحرك BMW.. السعر مغرٍ

هنتعشى إيه النهاردة.. كرات التونة بالبطاطس وسلطة يونانية