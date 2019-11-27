الرقابة الصحية: الخدمة العلاجية سيتم تقديمها بنفس الجودة طبقا للمعايير العالمية.. فيديو

قال الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الإعتماد والرقابة الصحية، إن الخدمة العلاجية سيتم تقديمها بنفس الجودة العالية للمواطنين كافة طبقا للمعايير العالمية.



وأضاف أشرف إسماعيل خلال حواره على قناة «أكسترا نيوز» أن هيئة التأمين الصحي، وهيئة الرعاية الصحية، و هيئة الإعتماد والرقابة الصحية، هم جوهر التأمين الصحي الشامل وهي الوسيلة التي تم بها وضع القانون، خاصة أنه تم الفصل بين تمويل الخدمة وتقديم الخدمة والرقابة على الخدمة.



وأشار رئيس هيئة الإعتماد والرقابة الصحية، إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المنوط بها تمويل الخدمة وهذه مسئوليتها جمع الاشتراكات وتوفير المستلزمات، موضحا أن هيئة الرعاية الصحية ستؤول اليها المستشفيات والماركز الصحية التابعة لوزارة الصحة لتقديم الخدمات.



وأوضح أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مستقلة تحت إشراف رئيس الجمهورية محايدة للجميع هي المسؤولة وضع المعايير التسجيل والاعتماد لجميع المنشآت الصحية طبقا للمعايير العالمية في تقديم الخدمة، وتسجيل العاملين في القطاع الصحي بالجمهورية وتتابع تطبيق المنظومة في جميع المنشآت لتطبيق الخدمة.



وشدد الدكتور أشرف إسماعيل على أن منظومة التأمين الصحي الشامل هو الطريق نحو توفير رعاية صحية متميزة ومتكاملة للمواطنين، المريض يحصل على خدمة عالية الجودة طبقا للمعايير العالمية طوال الوقت ويضمن رضا المنتفعين والعاملين في هذا النظام والالتزام باللوائح.