بعد تكريمه لـ رمضان صبحي .. سفيان الوردي يتحدث لأول مرة لـ صدى البلد.. ماذا قال

قال سفيان الوردي صاحب تكريم النجم رمضان صبحي لاعب الأهلي وقائد منتخب مصر تحت 23 سنة، إن ما فعله صباح اليوم من تكريم لاعب الأهلي واستقباله بحفاوه أثناء وجوده في فندق اقامته ما هو الا اجتهاد شخصي او ما يسمى استقبال حافل.



وتواصل موقع صدى البلد الاخباري، مع سفيان الوردي صاحب تكريم النجم رمضان صبحي لاعب الأهلي وقائد منتخب مصر تحت 23 سنة، فقال:" أنا مكلف من مجلس ادارة النجم الساحلي بمرافقة الفرق الضيوف التي تستضيفها النادي خلال البطولات الدولي او المحلية.



وتابع:" أعلم انه يوجد من سيهاجمني من ناحية الجمهور المصري او التونسي، ولكن ما فعلته افعله كثيرًا مع الأندية الكبرى والضيوف الهامة، وراضي كل الرضا عن ما قدمته ويعتبر تكريم الشخص تكريمًا لي.



وأشار الوردي الى أنه، تحدث مع مجلس إدارة نادي النجم الساحلي عن ما بدر منه وعن طريقة تكريم اللاعب رمضان صبحي في فندق إقامته بتونس، وتفهموا الامر ولم يُتخذ معه أي اجراء على أنه خالف لأي قوانين تنص عليها ادارة النادي.



جدير بالذكر ان الأهلي في معسكر تونس الآن استعدادًا لخوض مباراة النجم الساحلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها، الجمعة 29-11-2019.