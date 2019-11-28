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أخبار البلد

اليوم.. مصر للطيران تجري تجربة طوارئ موسعة في مجمع بضائع الشحن الجوي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:39 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
تجري شركة مصر للطيران للشحن الجوي، اليوم، الخميس، تجربة طوارئ موسعة؛ للتدريب على إخلاء مبنى البضائع، للوقوف على الاستعداد لمواجهة الأزمات الطارئة، وذلك تنفيذا لتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" التي تجرى كل عامين.

وأعلنت مصادر بالمطار، أنه سيتم إجراء تجربة طوارئ تدريبية علي خطة الطوارئ وإدارة الأزمات والمعتمدة للشركة بالمبني المطور في مجمع بضائع شركة مصر للطيران للشحن الجوي، وستكون "تجربة جافة تدريبية"، كما سيتم تجربة إخلاء شاملة لمجمع البضائع متضمنا المبنى المطور، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.

وأوضحت المصادر أن هذه التجربة تهدف لتدريب العاملين على طرق التصرف المثلى حال حدوث طارئ، وكيفية إدارة الأزمة ومواجهة الحالات والأحداث الطارئة بكفاءة، وقياس مدى قدرة الأفراد على التعامل وتوفير وسائل الوقاية لهم للمحافظة على الأرواح والممتلكات حالة وقوع حادث فعلى.

وأشارت المصادر إلى أن التدريب يهدف أيضا إلى التنسيق بين الجهات المختلفة، من خلال تحديد أدوار كل جهة، والاتفاق عليها، وتدريب العاملين على الخروج بطريقة منظمة، من خلال تدريب فرق منظمة للسيطرة على الأوضاع الطارئة، وتأمين العاملين، وتحديد مسبق لنقاط التجمع.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الطيران المدني برفع كفاءة المطارات المصرية والالتزام بتنفيذ تشريعات المنظمة الدولية للطيران المدنى "الإيكاو" وسلطة الطيران المدنى.
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