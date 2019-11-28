طقس اليوم الخميس .. دافئ نهارا والعظمى 24 في القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، الخميس، طقس دافئ على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما توقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية.



وتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة.



وحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ومتر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ومترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا بالقاهرة، والمحافظات فالعظمى بالوجه البحرى والقاهرة هي 24 درجة والصغرى 16، بينما العظمى بالسواحل الشمالية الغربية 23 والصغرى 15.



فيما تصل درجات الحرارة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء إلى 24، والصغرى 17، أما جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 27، والصغرى 19.

