ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

«تكنولوجيا الترجمة» ورشة عمل بـ ألسن عين شمس 2 ديسمبر

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:35 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
ياسمين سامي
تنظم كلية الألسن جامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان "تكنولوجيا الترجمة"، بالتعاون مع شركة كيميت السياحية يوم 2 ديسمبر.

ويحاضر في الندوة على إبراهيم مدير الشركة، وتحت رعاية أ. د. سلوى رشاد، عميد الكلية، وذلك في تمام الحادية عشرة من صباح الإثنين الموافق ٢ من ديسمبر القادم بقاعة مؤتمرات الكلية.

تهدف الندوة إلى تنمية مهارات الطلاب في مجال استخدام والتكنولوجيا الحديثة في مجالات الترجمة، كما أن الندوة تندرج تحت فعاليات التدريب الميداني لطلاب الكلية.

جدير بالذكر أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس يستعد لتنظيم منتدى البحث العلمي السابع للباحثين الشباب بعنوان "الأدب واللغة والترجمة من النظرية إلي الدراسات التطبيقية".

كان ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، والدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية ، وذلك خلال الفترة من 16-18 مارس 2020 .
Advertisements

ترشيحاتنا

ليفربول ضد نابولي .. الريدز يفشل في الفوز ويتعادل على أرضه 1-1

كأنه لسه ميت.. العثور على كلب عمره 18 ألف عام وسط الجليد

تحرك عاجل من رئيس جامعة القاهرة بعد سؤال ما انتى اللى خترتى يا نوسة فى امتحان إعلام

حكم الشرع في الولادة الطبيعية على يد طبيب من أهل الكتاب؟

اخبار الحوادث | اختفاء طالبة المرج في ظروف غامضة.. إخلاء سبيل 5 متهمين في خلية الأمل

ليفربول يشعل ملعب آنفيلد بهدف التعادل فى شباك نابولي .. فيديو

AdvertisementS

بسنت راحت فين.. اختفاء طالبة المرج فى ظروف غامضة اثناء عودتها من الجامعة.. أسرتها: لقينا مفاتيحها فى ميكروباص| فيديو وصور

بعد تصرفها المفاجئ.. 5 قرارات اتخذتها خطيبة هيثم أحمد زكي عقب رحيله

زي الخطيب.. تركي آل الشيخ يعلق على الإساءة الموجهة إلى مرتضى منصور

وفاة أشهر مقدم برامج طهي خلال التصوير بـ دولة عربية

بعد كليب نمبر وان.. فنان شاب يعتزل التمثيل بسبب محمد رمضان

العلاوات الخمس وزيادة المعاشات.. مفاجأة البرلمان للمتقاعدين في 2020

ست فاضلة ومدلعاه آخر دلع | زوجة احمد الفيشاوي تعلق على كلام سمية الألفي

الدوري المصري.. الأهلي يمتع جماهيره.. ورحيل تركي ال الشيخ وجروس ورطة فى بيراميدز والزمالك

نشرة الفن.. نيللي كريم في المستشفى .. محمد رمضان يتسبب في اعتزال فنان.. تعليق زوجة احمد الفيشاوي على كلام حماتها

شبح إلغاء السوبر الأفريقي يطارد الزمالك والترجي .. تفاصيل

في الذكرى الثالثة لرحيلها.. زيجات شادية المعلنة والسرية

كأنه لسه ميت.. العثور على كلب عمره 18 ألف عام وسط الجليد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بمؤتمر المرأة العربية في لندن

كأنه لسه ميت.. العثور على كلب عمره 18 ألف عام وسط الجليد

بـ ماكياج جذاب وملابس سوداء | زوجة مصطفى فهمى تستعرض رشاقتها فى أحدث ظهور