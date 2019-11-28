«تكنولوجيا الترجمة» ورشة عمل بـ ألسن عين شمس 2 ديسمبر

تنظم كلية الألسن جامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان "تكنولوجيا الترجمة"، بالتعاون مع شركة كيميت السياحية يوم 2 ديسمبر.





ويحاضر في الندوة على إبراهيم مدير الشركة، وتحت رعاية أ. د. سلوى رشاد، عميد الكلية، وذلك في تمام الحادية عشرة من صباح الإثنين الموافق ٢ من ديسمبر القادم بقاعة مؤتمرات الكلية.





تهدف الندوة إلى تنمية مهارات الطلاب في مجال استخدام والتكنولوجيا الحديثة في مجالات الترجمة، كما أن الندوة تندرج تحت فعاليات التدريب الميداني لطلاب الكلية.





جدير بالذكر أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس يستعد لتنظيم منتدى البحث العلمي السابع للباحثين الشباب بعنوان "الأدب واللغة والترجمة من النظرية إلي الدراسات التطبيقية".



