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اقتصاد

862.9 مليون دولار إجمالي صادرات الجلود والأحذية خلال 9 أشهر

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:44 ص
الجلود والأحذية
الجلود والأحذية
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أ ش أ
أعلن المجلس التصديري للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، تراجع صادرات القطاع خلال الفترة "يناير- سبتمبر" من العام الحالي بنحو 21.9 في المائة لتسجل ما قيمته 62.9 مليون دولار مقابل 80.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس اليوم أن صادرات القطاع ارتفعت خلال سبتمبر الماضي بنحو 15.2% -على أساس سنوي-لتبلغ ما قيمته 6.02 مليون دولار مقابل 5.23 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأكد أن صادرات الجلود استحوذت على 93.9% من صادرات القطاع خلال 9 شهور لتسجل ما قيمته 52.1 مليون دولار ، فيما استحوذت صادرات "المصنوعات والملابس الجلدية" على 0.83% من صادرات القطاع بما قيمته 523.169 ألف دولار، واستحوذت صادرات "الأحذية والفوندي" على نحو 5.24% من صادرات القطاع بما قيمته 3.301 مليون دولار.

وحول أهم خمس دول مستوردة لمنتجات دباغة الجلود خلال 9 شهور، أوضح التقرير أن إسبانيا احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة بما قيمته 13.96 مليون دولار، تلتها البرتغال بنحو 9.083 مليون دولار، تلتها "الهند" بما قيمته 9.082 مليون دولار واحتلت الصين الشعبية المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة للجلود المصرية بما قيمته7.807 مليون دولار، تلتها إيطاليا بما قيمته 7.204 مليون دولار.

وفيما يتعلق بأهم الدول المستوردة لقطاع "الأحذية والمنتجات الجلدية"، أوضح التقرير أن إيطاليا احتلت المرتبة الأولى بما قيمته 2.653 مليون دولار، تلتها تايوان بما قيمته 189.134 ألف دولار، وفي المرتبة الثالثة الأردن بنحو 145.311 ألف دولار، وجاء اليمن في المرتبة الرابعة بنحو111.730 ألف دولار، تلتها في المرتبة الخامسة كينيا بنحو 86.428 ألف دولار.

من جانب آخر، أوضح التقرير أن قيمة واردات مصر من منتجات القطاع بلغت نحو 173.315 مليون دولار خلال الفترة من "يناير- سبتمبر 2019″.
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