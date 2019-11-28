الأطباء.. وزيرة الصحة تماطل في لقائنا.. وتتحجج باجتماعات الحكومة المعروفة.. ونظام التكليف الجديد مصيره مجهول..10 توصيات باجتماع الشباب

بعد مماطلة وزيرة الصحة في الحضور.. 10 توصيات لاجتماع شباب الأطباء حول نظام التكليف

منى مينا: نظام تكليف الأطباء الجديد مصيره مجهول

الأطباء: وزيرة الصحة تماطل في لقائنا.. وتتحجج باجتماعات الحكومة المعروفة

نقابة الاطباء لوزيرة الصحة: نذكركم بوعدكم في لقاء اليوم

عقد شباب الأطباء اجتماعًا اليوم في مقر النقابة بحضور نقيب الأطباء د. حسين خيري ووكيل النقابة د. نجوي الشافعي والأمين العام د. إيهاب الطاهر ومقرر لجنة الشباب بالنقابة العامة د. أحمد السيد والعديد من أعضاء مجالس النقابات الفرعية، لبحث لحل أزمة نظام التكليف الجديد، حيث تكدست القاعة الرئيسية بالحاضرين من شباب الأطباء.قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، إن ما يحدث للقاء وزيرة الصحة بنا، به نوع من المماطلة وزيرة الصحة لم توفي بوعدها بالحضور والجلوس مع الأطباء بشأن نظام التكليف الجديد الغير معروف .وأكد الطاهر، في مؤتمر بدار الحكمة اليوم، أنه تم الرد علينا من مكتب الوزيرة، بأنها " لسه عائده من بورسعيد، وعندها اجتماع اليوم لمجلس الوزراء، إذا لم تحضر سيتم تذكرتها، وإذا حضرت الاجتماع سيتم تذكرتها بعد الانتهاء وإبلاغ الأطباء بالموعد الجديد".وأوضح الأمين العام، ان اجتماع مجلس الوزراء ليس عاجل ومعروف موعده، فلماذا تعطي الوزيرة موعد به اجتماع ستحضره، ويتم ملعبتنا بالحضور قبل او بعد الاجتماع.وأشار الطاهر، ان الدعوة الاخيره من الوزيرة لم تحدد مكان او ساعه اللقاء، والتواصل مع الوزارة تم أبلغنا بأن اللقاء سيكون بالوزارة.وأضاف الأمين العام، أنه سيتم عمل وقفه امام نقابة الأطباء، بدار الحكمة، وتحمل نوع من الهتافات، ولن تبقي صامته كذي قبل.قالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن موقف شباب الأطباء صعب بمعنى الكلمة، مضيفة أن النقابة تحاول ان تراسل وزارة الصحة والمسؤولين بشأن نظام التكليف الجديد دون أي استجابة.وأوضحت مينا، في مؤتمر بدار الحكمة اليوم، انه لايوجد رد من وزيرة الصحة، بشكل رسمي حتى الآن حول نظام التكليف، أو حتى موعد محدد للقاء معها.وأشارت عضو المجلس، إلى أن الشباب يرى أنه يوجد نوع من التزييف، لأنه لا يوجد ورقة رسمية حتى الآن لما يحدث، مضيفة أن شباب الأطباء فاض بهم الكيل.وأضافت مينا، أنه كيفية تجربة نظام غير معلوم ملامحه، مشيره الي انه إجبار لتسجيل الشباب بدون معلومات.وأفادت عضو المجلس، أنه كل ما نعرفه كلام شكلي وشفوي وتصريحات تنفي أخرى، مضيفة أنه يجب على المسؤولين تحمل المسؤولية بقرار رسمي، وليس رمي دفعه كامله بمصير المهجول.وتعالت الهتافات، بمؤتمر مناقشة أزمة التكليف اليوم، بدار الحكمة من شباب الأطباء " الوزيرة فين الدكاترة أهم".وانتهي الاجتماع إلى إصدار التوصيات التالية :1- استياء معظم الحاضرين من عدم وفاء الدكتورة وزيرة الصحة بتعهدها بعقد لقاء معهم اليوم الأربعاء الموافق 27-11-2019 رغم حضورهم من محافظات مختلفة.2- مخاطبة المهندس رئيس الوزراء مباشرة بطلب لقاء عاجل معه لحل المشكلة.3- قيام أطباء التكليف المضارين بعمل توكيلات لمحاميى النقابة للإنضمام للقضية المرفوعة من النقابة بطلب وقف تنفيذ تطبيق النظام الجديد لحين وجود نظام مكتوب يتم التوافق عليه، مع ضرورة تكليف الدفعة التكميلية الحالية طبقا للنظام المعمول به سابقا.4- مطالبة النقابة بعمل نظام تصويت إلكترونى لشباب الأطباء من دفعة التكليف الحالية وكذلك دفعة التكليف القادمة لمعرفة نسبة الموافقين إلى الرافضين.5- مخاطبة وسائل الإعلام بضرورة عمل مناظرة إعلامية (2+2)، يكون فى جانب أحد أعضاء مجلس النقابة وممثل عن شباب الأطباء، ويكون فى الجانب الآخر أحد مسئولى وزارة الصحة وممثل عن الزمالة المصرية ، لتوضيح جميع الحقائق أمام المواطنين.6- إرسال تفاصيل المشكلة لجميع وسائل الإعلام وكتاب الرأى.7- تسجيل فيديوهات قصيرة لشباب الأطباء لتوضيح رأيهم، وتنشر على موقع النقابة.8- عرض الموضوع باجتماع مجلس النقابة العامة مع نقباء وأمناء عموم النقابات الفرعية يوم الجمعة المقبل، لتنسيق الجهود على مستوى الجمهورية.9- عقد لقاء بين مجلس النقابة وحكماء مهنة الطب يوم الإثنين الموافق 2-12-2019، لعرض المشكلة وتنسيق الجهود لحلها.10- بقاء عدد رمزى لمن يرغب من الأطباء داخل النقابة.ارسل نقيب الاطباء الدكتور حسين خيرى خطابًا لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لتذكيرها بموعد ومكان اللقاء الذى وعدت به النقابة وشباب التكليف للجلوس معا على مائدة التفاهم والتشاور لحل ازمة نظام التكليف الجديد.جديربالذكر ان الوزيرة سبق وارسلت خطاب يوم السبت الماضى الى نقيب الاطباء تعتذر فيه عن حضور الاجتماع الذى دعاها اليه مع شباب التكليف فى دار الحكمة ..وطلبت الوزيرة عقد لقاء اخر اليوم الاربعاء 27نوفمبروجاء خطاب النقيب..في اطار التعاون المثمر بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة , وبالإشارة لخطاب معاليكم الوارد إلينا يوم السبت الموافق 23-11-2019 لإتمام اللقاء بين افراد البيت الواحد.وترجو النقابة العامة للأطباء تحديد مكان الاجتماع وتحديد الوقت مع نقيب اطباء مصر واعضاء مجلس النقابة وشباب اطباء التكليف , للوصول لحل لمشكلة نظام التكليف الجديد مع شباب الاطباء.