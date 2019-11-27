أطباء ينجحون في استئصال كلية وزنها 7.4 كيلو جرام من مريض خمسيني

تمكن فريق من الجراحين في الهند من استئصال كلية يُقدر وزنها بـ7.4 كيلو جرام من جسد مريض يبلغ من العمر 56 عامًا، وذلك خلال عملية جراحية استغرقت حوالي ساعتين، ويُعتقد أن هذه الكلية من أكبر الكلى التي تم استئصالها من جسم إنسان على الإطلاق.



وأفادت تقارير إخبارية بأن المريض، الذي لم يتم الكشف عن هويته، كان يعاني من اضطراب وراثي يُعرف باسم "داء الكلى المتعددة الكيسات"، والذي يتسبب في تكون تكيسات مليئة بالسوائل في الكليتين، مما يؤدي إلى تضخمها، وكذلك يمكن أن يؤدي إلى الفشل الكلوي. وقد أُجريت العملية الجراحية في مستشفى بمدينة "نيودلهي".



وأشار تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الكلية السليمة عادة ما يتراوح وزنها ما بين 125 جرامًا و170 جرامًا لدى الرجال.



ونقلت الصحيفة عن الطبيب "ساشين كاثوريا"، استشاري المسالك البولية وأحد أعضاء الفريق الجراحي، قوله إن هذه الكلية تعد أكبر كلية تم استئصالها على مستوي العالم حتى الآن.



وتابع موضحًا أنه بالرغم من أن الأشعة والفحوصات الطبية التي تم إجراؤها للمريض قبل الجراحة أظهرت وجود "كلية ضخمة"، إلا أن الأطباء لم يكونوا يتوقعوا أنها ستكون "الأثقل" و"الأكبر في الحجم".



ولفت تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن وزن أكبر كلية تم استئصالها من من جسم إنسان، وفقًا لموسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، يُقدر بـ4.25 كيلو جرام، وقد تم استئصالها في عام 2017، وبذلك فإن الكلية التي قام الأطباء في الهند باستئصالها مؤخرًا تعد أثقل منها.



وأوضح الأطباء الذين تولوا علاج المريض أنه كان يعاني من آلام مبرحة وضيق في التنفس، فضلًا عن أنه كان يعاني من نزيف داخلي، وتم اتخاذ قرار إجراء جراحة لاستئصال الكلية اليسرى للمريض نظرًا لأنه لم يكن يستجيب للمضادات الحيوية.



الجدير بالذكر أن المريض الآن في حالة جيدة، ويخضع للغسيل الكلوي.