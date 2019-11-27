ليلي عبد المجيد تحدد خمس مهام للوزير الجديد حال عودة وزارة الإعلام

قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، العميد الأسبق لـ كلية الإعلام بجامعة القاهرة، انه فى حال عودة وزارة الإعلام، فيجب أن يكون وزيرًا للدولة وليس وزيرا للإعلام ، موضحة أنه يجب تكليفه بمهام مختلفة عن مهام وزير الاعلام فيما سبق.



وتابعت أستاذ الإعلام ان المهام الواجب تكليفها للوزير القادم تتمثل فى الاتى :



1- القيام بالتنسيق بين مؤسسات الدولة ووسائل الاعلام العامة والخاصة ويدخل في ذلك الصحف الورقية والالكترونية والاعلام المرئي والمسموع والمواقع الالكترونية.



٢- صياغة ملامح سياسة اعلامية وطنية تستند علي حرية الاعلام المتوازنة مع المسئولية الاجتماعية للاعلام الذي يحافظ علي الامن القومي والمجتمعي وحقوق الافراد واهمها الحق في الخصوصية واحترام كرامتهم وتتضمن هذه السياسة المبادئ العامة المتفق عليها وتهتم هذه السياسة بمساندة خطة التنمية المستدامة لمصر رؤية ٢٠٣٠.



3- تقديم التسهيلات وازالة العقبات التي تواجه الصحفيين والاعلاميين وتوفير بيئة عمل مناسبة لاداء مهامهم.



4- توفير وتيسير المعلومات الصحيحة والدقيقة وضمان تدفقها بما يدعم حرية الاعلام والتنوع واحترام الاراء المختلفة علي ارضية وطنية.



5-التعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة للتعبير عن مصر وسياساتها ومصالحها وارائها في الخارج من خلال اعلام خارجي مخطط ومدروس وفاعل.



واستكملت عبد المجيد ان هذه المهام لا تتعارض أو تتداخل مع مهام الهيئات التي تم انشاؤها وفقا لدستور ٢٠١٤ والتى صدرت قوانينها عام ٢٠١٨، و تتمثل فى أن الهيئة الوطنية للصحافة التي تملك نيابة عن الدولة المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة، وان الهيئة الوطنية للصحافة المسئولة عن الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني المملوك للدولة وتديره، وان المجلس الاعلي لتنظيم الصحافة والاعلام يتولي مسئولية التنظيم لكل وسائل الاعلام ورقية ومسموعة ومرئية والكترونية عامة وخاصة، و يتابع مدي التزامهم بمواثيق الشرف الإعلامي وضوابط الاداء، وضوابط الاداء للعمل الإعلامي ومحاسبة الوسائل التي تخالفها.

