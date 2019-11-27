أخبار الرياضة | رد فعل الكاف على رفض مرتضى منصور لعب الزمالك مباراة السوبر في قطر | تكريم رمضان صبحي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية التي شهدت أحداثا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :
رد فعل الكاف على رفض مرتضى منصور لعب الزمالك مباراة السوبر في قطر
- كشفت الصحف المغربية عن رد فعل مسئولو الاتحاد الافريقي لكرة القدم تجاه تصريحات رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك مرتضى منصور، بشأن رفض خوض مواجهة السوبر الافريقي في قطر.
بعد تكريمه لـ رمضان صبحي .. سفيان الوردي يتحدث لأول مرة لـ صدى البلد
- قال سفيان الوردي صاحب تكريم النجم رمضان صبحي لاعب الأهلي وقائد منتخب مصر تحت 23 سنة، إن ما فعله صباح اليوم من تكريم لاعب الأهلي واستقباله بحفاوه أثناء وجوده في فندق اقامته ما هو الا اجتهاد شخصي او ما يسمى استقبال حافل.
الأضخم في الشرق الأوسط .. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة لـ الهلال السعودي
- أبدى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية سعادته البالغة بعد تتويج الهلال السعودي بلقب بطولة دوري أبطال آسيا عقب فوزه على أوراوا ريد دياموندز الياباني بهدفين دون رد.
شبح إلغاء السوبر الأفريقي يطارد الزمالك والترجي .. تفاصيل
- فجر مصدر مطلع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" مفاجأة من العيار الثقيل حول إقامة مباراة السوبر الأفريقي المقرر إقامته يوم 14 فبراير القادم فى قطر بين نادى الزمالك والترجي التونسي.
النجم الساحلي: شرف لنا تكريم الأهلي ولكن هذا ما حدث مع رمضان صبحي..الحقيقة كاملة
- أكد المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي ان تكريم لاعب الأهلي وقائد منتخب مصر تحت 23 سنة رمضان صبحي، لم يكن فعلا من النجم الساحلي، ولكنه تكريم من شخص بمفرده ويعتبر تكريما شخصيا.
رد فعل الكاف على رفض مرتضى منصور لعب الزمالك مباراة السوبر في قطر
- كشفت الصحف المغربية عن رد فعل مسئولو الاتحاد الافريقي لكرة القدم تجاه تصريحات رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك مرتضى منصور، بشأن رفض خوض مواجهة السوبر الافريقي في قطر.
بعد تكريمه لـ رمضان صبحي .. سفيان الوردي يتحدث لأول مرة لـ صدى البلد
- قال سفيان الوردي صاحب تكريم النجم رمضان صبحي لاعب الأهلي وقائد منتخب مصر تحت 23 سنة، إن ما فعله صباح اليوم من تكريم لاعب الأهلي واستقباله بحفاوه أثناء وجوده في فندق اقامته ما هو الا اجتهاد شخصي او ما يسمى استقبال حافل.
الأضخم في الشرق الأوسط .. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة لـ الهلال السعودي
- أبدى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية سعادته البالغة بعد تتويج الهلال السعودي بلقب بطولة دوري أبطال آسيا عقب فوزه على أوراوا ريد دياموندز الياباني بهدفين دون رد.
شبح إلغاء السوبر الأفريقي يطارد الزمالك والترجي .. تفاصيل
- فجر مصدر مطلع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" مفاجأة من العيار الثقيل حول إقامة مباراة السوبر الأفريقي المقرر إقامته يوم 14 فبراير القادم فى قطر بين نادى الزمالك والترجي التونسي.
النجم الساحلي: شرف لنا تكريم الأهلي ولكن هذا ما حدث مع رمضان صبحي..الحقيقة كاملة
- أكد المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي ان تكريم لاعب الأهلي وقائد منتخب مصر تحت 23 سنة رمضان صبحي، لم يكن فعلا من النجم الساحلي، ولكنه تكريم من شخص بمفرده ويعتبر تكريما شخصيا.