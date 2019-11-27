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تعليم

تحرك عاجل من رئيس جامعة القاهرة بعد سؤال ما انتى اللى خترتى يا نوسة فى امتحان إعلام

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:22 م
الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتوره هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بتكليف عضو هيئة التدريس القائم بتدريس مادة اللغة العربية بوضع امتحان جديد للمدتيرم فى مادة اللغة العربية لطلاب السنة الاولى شعبة ٣ واعادة امتحان الطلاب فى ضوء ما اثاره الامتحان الذى قام بوضعه وامتحن فيه الطلاب من ردود فعل نتيجة لاسلوب صياغته وعدم قياسه القدرات والمهارات اللغوية الحقيقية للطلاب.

ووجه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بتكليف مركز الجودة بالجامعة بمراجعة الامتحان الجديد قبل اجرائه للتأكد من مطابقته لمواصفات الورقة الامتحانية.

يذكر ان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا سؤالا لامتحان اللغة العربية بكلية الاعلام بجامعة القاهرة مطلوبا فيه تحويل صياغة جملة عامية من فيلم "اللمبي" الي لغة عربية وهي "ما انتي اللي اخترتي تدخلي اعلام يا نوسة وعملتيلي فيها منى الشاذلي اشربي بقي".
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